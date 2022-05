Kaj bo Ukrajini prinesel 9. maj?

9. maj je znan kot ruski dan zmage, obletnica pa obeležuje kapitulacijo nacistične Nemčije pred zavezniškimi silami leta 1945. Rusija ta dan običajno praznuje v velikem slogu, z veliko vojaško parado v središču Moskve in govorom predsednika Putina. Zahod opozarja, da bi Putin lahko na ta dan uradno razglasil vojno Ukrajini, kar bi mu omogočilo popolno mobilizacijo rezervnih sil. Britanci namreč ocenjujejo, da je ruska vojska izgubila veliko bojne moči, njeno okrevanje pa je oteženo zaradi sankcij, uvedenih proti Moskvi. Da bo 9. maja "vsega konec", pa naj bi papežu Frančišku dejal madžarski premier Viktor Orban.

Medtem ko se v Ukrajini na 69. dan vojne nadaljujejo napadi ruskih sil, se približuje eden najbolj pomembnih ruskih praznikov – dan zmage. Ob tem se pojavljajo številna ugibanja o tem, kaj bo nepredvidljivi ruski predsednik Vladimir Putin storil 9. maja.

Ameriški in zahodni analitiki opozarjajo, da bi lahko takrat uradno razglasil vojno Ukrajini, kar bi omogočilo popolno mobilizacijo ruskih rezervnih sil, ki jih po mnenju ameriških in zahodnih uradnikov Rusija ob vse večji oslabitvi svojih čet nujno potrebuje. Moskva je ob začetku invazije v Ukrajino razporedila več kot 120 taktičnih bataljonskih skupin, kar predstavlja približno 65 odstotkov vseh njenih kopenskih sil, zdaj pa več kot četrtina teh enot verjetno ni več sposobna za boj, je sporočila obveščevalna služba britanskega obrambnega ministrstva. Rusija zdaj upa, da bo rešila težave "z geografsko koncentracijo bojne moči, skrajšanjem oskrbovalnih poti in poenostavitvijo verige poveljevanja", ocenjujejo v Londonu. A čeprav je na posameznih območjih prišlo do večje učinkovitosti, se še vedno soočajo "s prenizko izurjenostjo sil, nizko moralo vojakov in nezadostno zračno podporo, zaradi česar ruska vojska ne zmore povsem izkoristiti svoje bojne moči", še navaja poročilo. Stopnja izčrpanosti naj bi bila največja zlasti pri nekaterih elitnih enotah, vključno s padalci. "Rusija bo verjetno potrebovala več let, da bo obnovila te sile." Njeno okrevanje je oteženo tudi zaradi sankcij, uvedenih proti Moskvi.

icon-expand Kaj bo storil Vladimir Putin? FOTO: AP

A papež Frančišek je v intervjuju za italijanski časnik Corriere della Sera dejal, da mu je madžarski premier Viktor Orban ob njunem srečanju konec aprila povedal, da namerava Putin 9. maja, na dan zmage, končati invazijo na Ukrajino, poroča CNN. "Rekel mi je, da imajo Rusi načrt, da bo 9. maja vsega konec. To bi tudi pojasnilo eskalacijo ruskih napadov v teh dneh. Ker zdaj ni več samo Donbas, je Krim, je Odesa ...," je dejal papež, ki sicer meni, da ni dovolj volje za mir. "Sem pesimističen, vendar moramo narediti vse, kar je mogoče, da ustavimo vojno." Ponovil je, da je pripravljen odpotovati v Moskvo na srečanje s Putinom. "Odgovora še nismo prejeli in še vedno vztrajamo, čeprav se bojim, da Putin tega srečanja ne more in noče imeti v tem trenutku. Toda kako drugače naj zaustavimo to brutalnost?" Na vprašanje, ali načrtuje potovanje v Ukrajino, je Frančišek odgovoril, da je v Ukrajino poslal dva kardinala, da bi pripravila vse potrebno za možni sestanek. Dejal pa je, da ima občutek, da v tem trenutku ne more v Ukrajino. "Najprej moram iti v Moskvo, najprej se moram srečati s Putinom. če bo le odprl vrata," je poudaril.

icon-expand Viktor Orban in papež Frančišek FOTO: AP