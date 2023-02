Kaj je pogodba o omejevanju strateške jedrske oborožitve Novi Start?

Svet je zaskrbljeno spremljal govor ruskega predsednika Vladimirja Putina. In skrbi niso bile odveč. Med govorom je Putin namreč sporočil novico, da Moskva začasno prekinja sodelovanje v pogodbi o omejevanju strateške jedrske oborožitve Novi Start. A kaj sploh ta pogodba je in zakaj je ruska prekinitev sodelovanja, pa čeprav le začasna, tako zaskrbljujoča? Na kratko – ZDA in Rusija imata po mnenju nekaterih strokovnjakov v lasti okoli 90 odstotkov vseh jedrskih bojnih glav na svetu. Kar je dovolj, da večkrat uničita planet.

Gre za dvostranski sporazum o zmanjšanju strateškega orožja, ki omejuje število medcelinskih balističnih raket med glavnima jedrskima velesilama in nekdanjima tekmicama iz hladne vojne. Določa torej, da lahko ZDA in Rusija namestita le 1550 bojnih glav in 700 izstrelkov, kar predstavlja skoraj 30-odstotno zmanjšanje glede na prejšnjo mejo, določeno leta 2002. Pogodba pa medtem predvideva tudi skupno spremljanje razporejenega jedrskega orožja obeh strani ter usklajevanje prek dvostranske posvetovalne misije, piše Guardian. Pogodba je bila prvič podpisana leta 1991, nasledila pa jo je pogodba Novi Start, ki je bila podpisana leta 2010, v veljavo pa je stopila leto kasneje. Leta 2021 sta jo državi podaljšali za nadaljnjih pet let, zdaj pa je ruski predsednik Vladimir Putin sporočil, da Moskva začasno prekinja sodelovanje v pogodbi. icon-expand Putinovo jedrsko orožje FOTO: AP Ruski predsednik je med govorom dejal, da mora biti Rusija pripravljena na nadaljevanje poskusov z jedrskim orožjem, če to storijo ZDA. Zahteve Zahoda po pregledu jedrskih objektov pod ruskim nadzorom, kar sicer določa pogodba, pa je medtem označil za popolnoma absurdne; že avgusta lani je Rusija sporočila, da je ZDA obvestila o začasni prekinitvi inšpekcijskih pregledov na svojem ozemlju. In zakaj je sporočilo ruskega predsednika o začasni prekinitvi sodelovanja v pogodbi tako zaskrbljujoče? No, ZDA in Rusija veljata za svetovni jedrski sili. Prav slednja pa ima po mnenju strokovnjakov, ki jih navaja Sky News, s skoraj 6000 bojnimi glavami največjo zalogo jedrskega orožja na svetu, poroča Sky News. Skupaj z Združenimi državami tako drži okoli 90 odstotkov vseh jedrskih bojnih glav – dovolj, da večkrat uničita planet. PREBERI ŠE Putin: Rusija začasno prekinja sodelovanje v pogodbi o jedrskem orožju Odstop od Novega Starta pa bi Rusiji v teoriji omogočil, da preneha upoštevati omejitve o razporejanju jedrskega orožja, prav tako pa bi ustavil delovanje dvostranske posvetovalne komisije, izvajalskega organa pogodbe. "Rusija se bo verjetno vsaj zaenkrat držala omejitev pogodbe, vendar pa bo to za ZDA pomenilo, da bo težje preverjala skladnost izvajanja dogovora," je dejal Andrej Baklicki z Inštituta ZN za raziskave razorožitve, ki pričakuje, da bodo zaradi odločitve Putina tudi ZDA začasno opustile svoje obveznosti.