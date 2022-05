Kaj se bo zgodilo z ukrajinskimi borci, ki so se vdali v Azovstalu?

Rusko obrambno ministrstvo je objavil več posnetkov ukrajinskih borcev, ki zapuščajo tovarno in se vdajajo ruski vojski.

V torek se je nadaljevala evakuacija ukrajinskih vojakov iz območja tovarne Azovstal. Po podatkih ruskega ministrstva za obrambo se je v ponedeljek predalo več kot 250 borcev, za torek pa števila še niso sporočili. Sedem avtobusov z ukrajinskimi borci iz garnizona Azovstal je prispelo v novo odprti zapor v mestu Olenivka v bližini Donecka, pet pa v Novoazovsk, oba pod ruskim nadzorom. Lokalne oblasti v Donecku so sporočile, da bodo povečale zaporniške kapacitete za sprejem dodatnih 2000 zajetih pripadnikov ukrajinskih sil. Po njihovih podatkih se je minulo noč vdalo 600 Ukrajincev.

Medtem ko sta obe strani govorili o dogovoru, po katerem bodo vse ukrajinske enote zapustile jeklarno, veliko podrobnosti še ni javnih, vključno s tem, koliko borcev je še ostalo v notranjosti in ali je bila dogovorjena kakšna oblika zamenjave ujetnikov. Iz Kremlja so sporočili, da je Putin osebno zagotovil, da bodo zaporniki obravnavani v skladu z mednarodnimi standardi, ukrajinski uradniki pa so dejali, da bi jih lahko zamenjali za ruske ujetnike. Med zajetnimi naj bi bili tudi tuji prostovoljci.