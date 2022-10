Kaj se nahaja v novi milijardni pošiljki ameriškega orožja Ukrajini?

Pentagon je v sredo sporočil, da bodo ZDA Ukrajini namenile dodatnih 1,1 milijarde dolarjev za obrambo in varnost Ukrajine. V okviru napovedanega paketa pomoči bodo med drugim državi poslale še 18 sodobnih raketnih sistemov HIMARS in več kot 300 vojaških in terenskih vozil.

Združene države so Ukrajini od začetka ruske invazije konec februarja letos skupno namenile 16,2 milijarde dolarjev vojaške pomoči. Zadnji paket v vrednosti 1,1 milijarde dolarjev (približno 1,1 milijarde evrov) vsebuje tudi 18 raketnih sistemov HIMARS, ki so se izkazali za učinkovite pri napadih na ruske cilje. Uporabljali so jih tudi med uspešno ofenzivo v Harkovu. Gre za raketne sisteme, ki so izjemno natančni in s katerimi Ukrajinci napadajo posebej pomembne ruske tarče, kot so poveljniška mesta ali skladišča streliva. ZDA so doslej v Ukrajino poslale 16 tovrstnih raketnih sistemov.

Poleg sistemov HIMARS ZDA Ukrajincem pošiljajo tudi 150 oklepnih vozil, 150 taktičnih vozil za prevažanje oborožitve, 40 tovornjakov in posebne sisteme za obrambo pred ruskimi brezpilotnimi letali, ki jih Moskva dobiva iz Irana. V paketu so še neprebojni jopiči, oprema za odstranjevanje eksplozivnih ubojnih sredstev in druga terenska oprema. Nekaj denarja so namenili tudi financiranju usposabljanja ukrajinskih vojakov in vzdrževanja opreme. Kaj vse so vsebovali prejšnji paketi? Od januarja 2021 do konca septembra je ameriško obrambno ministrstvo ukrajinski vojski namenilo 16,9 milijard dolarjev. Na seznamu orožja se je skupaj znašlo več kot 62 milijonov kosov orožja, vozil, kosov varnostne opreme, streliva, nabojev, granat in drugih vojaških, pa tudi medicinskih pripomočkov.

Med že omenjenimi, sedaj 34 raketnimi sistemi HIMARS, je 1400 kosov prenosnih protiletalskih raketnih sistemov Stinger. Sisteme Stinger so med afganistansko vojno uspešno uporabljali uporniki proti sovjetski vojski. Tudi v aktualnem spopadu naj bi bili uspešni. 28. julija so v harkovski regiji s Stingerjem sestrelili ruski dron Orlan-10.

Kijevu so poslali tudi 8500 protitankovskih sistemov Javelin in več kot 32 tisoč drugih enot protitankovskega orožja. Z Javelinom so Ukrajinci v prvih tednih vojne Rusom, ki so v začetku vojne stavili na hitre prodore tankovskih kolon, postavili več zased. Sistem se lahko aktivira tudi na daljavo. Namesti se ga na ramo ali vozila. Američani so ga izvažali tudi v Irak in Afganistan. Oba sistema so uporabljali tudi med ofenzivo v regiji Harkov.

V pošiljkah, ki so bila iz Amerike namenjena na ukrajinsko-rusko fronto, je bilo tudi več kot 700 lahkih brezpilotnih letal Switchblade, imenovanih tudi 'kamikaze'. Gre za t. i. čakajoče orožje (loitering munition), pri čemer dron čaka v zraku in opazuje bojišče, preden strmoglavi v tarčo in detonira. ZDA so Ukrajini doslej dobavile več sto dronov Switchblade 300 in Phoenix Ghost.

ZDA napovedujejo tudi dobavo novejšega in naprednejšega drona Switchblade 600. Gre sicer za deset dronov, saj v ZDA še niso zagnali serijske proizvodnje.

Ukrajini so Američani dobavili tudi 126 155-milimetrskih havbic M777. Topniški sistem ima doseg od 20 do 40 kilometrov. Ameriška vojska ga je prvič uporabila v Afganistanu. Ukrajinski general Volodimir Karpenko je sicer havbice kritiziral, saj da so nagnjene k poškodbam. Povedal je, da običajno dva od šestih kosov v tipični ukrajinski artilerijski bateriji, opremljeni z M777, zahtevata popravilo zaradi poškodb, ki jih povzročijo šrapneli, je poročal National Defense. Ruske sile so sicer trdile, da so zasegle vsaj eno poškodovano havbico med boji v Seversku.

Kijev je prejel še 20 vojaških helikopterjev Mi-17. Helikopter ruske izdelave, ki ga v 'rodni' državi imenujejo Mi-8MT, se uporablja za transport vojakov in tovora, pa tudi za reševanje in iskanje ponesrečencev. Naenkrat lahko prevaža 30 vojakov ali do 4000 kilogramov tovora v notranjosti oziroma do 5000 kilogramov tovora na zunanji kljuki. Doseže hitrost do 250 kilometrov na uro. Helikopterje so med drugim uporabljali na bojiščih v Kambodži leta 1996, v kargilski vojni med Indijo in Pakistanom leta 1999, državljanski vojni na Šri Lanki in v Angoli. Nosi lahko do 1500 kilogramov bojnega tovora.

V paketu sta bili tudi dve bateriji protiladijskih raket 'harpoon' (harpuna). Te so v uporabi od maja, z njimi pa naj bi po trditvah nekaterih virov uspeli potopiti rusko križarko Moskva. Kijev je raketni sistem prejel tudi od drugih zahodnih držav, v zahvali pa so zapisali, da bodo s tako velikim številom harpun lahko "potopili celotno rusko floto".

