Kaj vse je na seznamu želja Zelenskega?

Kaj natančno je na seznamu Zelenskega in kaj so ZDA pripravljene ponuditi, ni znano, je pa bilo v zadnjih dneh na to temo nekaj ugibanj in neuradnih informacij.

Biden naj bi razkril okoli dve milijardi dolarjev vreden paket vojaške pomoči, ki bo verjetno vključeval protiraketni obrambni sistem Patriot, je za Washington Post povedal visoki uradnik administracije.

Vključeval bo tudi bogato pošiljko topništva in komplete streliva za neposredni napad, ki lahko spremeni nevodene bombe v vodene, poroča Politico.

Ukrajina medtem že mesece zahteva sistem Patriot, pa piše Business Insider. Kot pravijo, ga potrebujejo, ker je Rusija spremenila taktiko in napada predvsem iz zraka.

Oseba, ki naj bi bila seznanjena z razpravami, je za Politico povedala, da bo Zelenski prosil tudi za raketni sistem dolgega dosega (ATACMS) ter brezpilotna letala Grey Eagle in Reaper.

Vprašanje je, kakšno je aktualno stališče Bidnove administracije, ko gre za ATACMS. Orožje takšnega dosega bi namreč Ukrajini pomagalo udariti daleč na rusko ozemlje. In prav zato ZDA takšnega orožja Ukrajini doslej niso želele dati, saj bi lahko to zelo razburkalo konflikt. Biden je zato maja izključil možnost dobave kakršnega koli orožja, ki omogoča napad na Rusijo.

Decembra se je tudi izkazalo, da so ZDA spremenile sisteme HIMARS, ki so jih poslale Ukrajini, da jim preprečijo izstrelitev ATACMS.