Kako je kuhinjska omarica s petelinom postala simbol ukrajinskega odpora

Na mestu, kjer se je zdelo, da ni nobene možnosti za preživetje, so ohranjeni ostali tudi porcelanasta posoda, steklena vratca, kozarčki za začimbe, tradicionalni spominki in keramična okrasna posoda za pijačo v obliki petelina, ki sta jo v šestdesetih letih prejšnjega stoletja izdelala mojstra umetniške keramike iz Vasilkova Valerij in Nadežda Protoriev.

Ker je stavba v zelo slabem stanju in se lahko vsak čas poruši, so omarico pred tremi dnevi z dovoljenjem lastnice stanovanja Nadežde Svatko sneli, včeraj pa so jo predali Muzeju ukrajinske revolucije dostojanstva.

Tam so poudarili, kako pomembno je bilo, da so pri tem ohranili vse, do najmanjših malenkosti, kot so vijaki, s katerimi je bil element pritrjen na steno. Celoten postopek so dokumentirali tudi s pomočjo drona za izdelavo 3D-modelov, ki jim bo v prihodnosti pomagal poustvarjati kraje oz. lokacije.

"Simbol pokončnosti Ukrajincev – kuhinjska omarica iz okupirane Borodjanke – je postal last ukrajinskega muzejskega sklada. S posebno operacijo smo jo sneli in preselili ter ohranili njeno celotno vsebino. Od danes je del zbirke v našem muzeju. Skupaj z njo nam je bil izročen tudi okrasni keramični petelin, ki je preživel eksplozijo rasistične bombe," so zapisali v izjavi.

Omarica bo v muzeju postala spomin in opomin na to, da so bila v začetku aprila 2022 mesta, kot so Irpin, Buča, Gostomel, Borodjanka in celotno kijevsko območje, kjer so se več tednov dogajali množični poboji civilistov, osvobojena.