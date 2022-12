Kako se je 1. tankovska brigada spopadla z 10-krat večjo armado in zmagala

Šesttedenska obramba mesta Černigov, ki jo je vodila 1. tankovska brigada, se je začela na prvi dan ruske invazije na Ukrajino. Vojaški analitiki in poročevalci, ki so spremljali spopad za mesto na severu Ukrajine, so razkrili nove podrobnosti bitke, za katero pravijo, da bo odšla v legendo, poroča Forbes.

Ruski poveljniki so verjetno predvidevali, da bo 1. tankovska brigada lahka tarča prvega dne vojne. V zgodnjih jutranjih urah 24. februarja so ruske rakete in topništvo napadli večino vojašnic od približno 20 aktivnih brigad ukrajinske vojske.

A ukrajinske brigade, vključno s 1. tankovsko brigado, so se razpršile, rusko bombardiranje pa je tako uničilo predvsem prazne vojašnice. Po uvodni topniški pripravi se je ruska 41. kombinirana armada iz svojih pozicij okoli beloruske-ruske meje premaknila proti mestu Černigov, ki je pred vojno imelo skoraj 300.000 prebivalcev. Ruske enote, ki so prodirale v smeri mesta, so štele 20.000 vojakov in več sto tankov T-72.

Nasproti jim je stala 1. ukrajinska tankovska brigada s približno 2000 vojaki in 100 tanki – sicer verjetno najboljšimi v ukrajinskem inventarju – T-64B in T-64BM. Obrambne položaje so postavili na poljih in gozdovih v okolici Černigova, so v študiji bitke za Royal United Services Institute in London, ki jo povzema Forbes, zapisali avtorji Mihajlo Zabrodski, Jack Watling, Oleksander Daniliuk in Nick Reynolds.