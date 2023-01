Kako zahodna podjetja bogatijo s posredniškimi posli za Ukrajino?

A še tako velika stiska nekega naroda ne ustavi tistih, ki so željni zaslužka za vsako ceno. Evropski zasebni trgovci z orožjem so videli priložnost in dvignili cene svojih storitev. V enem od primerov so raziskovalni novinarji ugotovili, da je posrednik za posredovanje vzel tri- do šestkratnik tržnega povprečja.

Ukrajini so nato takoj na pomoč priskočili zavezniki, a hitra rast cen orožja je vplivala tudi na njihovo kupno moč. Višje ko so cene, manj orožja prejme Ukrajina za svojo obrambo, je vojaški ataše na ukrajinskem veleposlaništvu v Belgiji povedal The Investigative Desk.

Za med pa ni šlo le novejše orožje, ki ga je bilo mogoče kupiti, ampak tudi starejši modeli. Novinarji izpostavljajo posel, ki je bil sklenjen 16. marca lani. Ta dan so ruski vojaki v Buči ubijali civiliste, v Mariupolu so ruska letala odvrgla bombe na gledališče, umrlo je veliko ljudi, ki so tam poiskali zavetje.

No, na ta dan naj bi nizozemski posrednik Applied Research Laboratory Europe (ARLE) poslal račun estonskemu podjetju Bristol Trust OÜ – je razvidno iz dokumentov, ki so jih videli avtorji zgodbe.

ARLE je naročil minomete RPG-7 in strelivo. Orožje so poslali na Poljsko, kjer so ga predali ukrajinskim predstavnikom. RPG-7 je sovjetsko orožje, ki so ga prvič izdelali pred 60 leti. Je razširjeno orožje, ki je bilo pred vojno tudi poceni. Danes je vsaj dvakrat dražje, še vedno pa poceni uniči sovražnikov drag tank ali bunker. Proizvajajo ga v štirih ali petih evropskih tovarnah – v državah, kot so Bolgarija, Romunija in Češka.

Dodaten razlog za skok cen orožja po začetku vojne je bilo njegovo pomanjkanje. Evropa, ki je desetletja izražala ponos, da je s pomočjo združevanja presegla razprtije in želje po vojaških spopadih, v to branžo ni vlagala. Zaloge so bile slabe, zastarele, stroški vzdrževanja ne pretirano visoki.

Prihod vojne je pomenil, da je bilo več posrednikov na lovu za istim orožjem – ki ga ni bilo. "Nehote smo ustvarili norijo, ki je razgrela trg orožja, in tisti, ki so na tem trgu že dolgo, so to odlično razumeli ter izkoristili trenutek za dodatne dobičke," pravi Venislavski.

Primerjati prve dni vojne z začetkom pandemije covida-19 ni povsem zgrešeno. Tako kot so takrat posredniki iskali maske in ventilatorje, tako so zdaj trgovci z orožjem iskali orožje in strelivo.

"Trenutni trg orožja je popolna zmešnjava. Moraš iti naokoli in vsakogar vprašati: koliko imaš na zalogi? To je nočna logistična mora," je novinarjem povedal trgovec, ki je želel ostati neimenovan.

Orožje za Ukrajino so iskali po vsem svetu – "od Kuvajta do Kenije in od Filipinov do Sudana".

Ob tem pa so bile ukrajinske potrebe precej specifične: minometi sovjetske izdelave, metalci granat in strelivo – stvari, ki jih ukrajinska vojska največ uporablja, a jih na Zahodu primanjkuje.

In tako je imela tisto, kar je Ukrajina potrebovala, le peščica vzhodnoevropskih držav. In vsi niso bili pripravljeni prodati, saj so se bali Rusije. Med takšnimi državami je bila Bolgarija, ki je nato orožje pošiljala skrivaj – prek posrednikov. Cene sovjetskega orožja in streliva, proizvedenega v Bolgariji, so se po ruski invaziji na Ukrajino zvišale tri- do štirikrat, pravi neimenovan bolgarski trgovec. "To ceno plačajo trgovci. Cena, ki jo plača končni kupec, bo verjetno še višja," je dejal.

Posredniki želijo ostati anonimni, pri čemer ne gre le za geopolitiko, ampak tudi za osebno varnost. Nekateri naj bi bili tarča groženj. V Belgiji in na Norveškem trgovci z orožjem trdijo, da so jim sledili. Znanega bolgarskega trgovca z orožjem je leta 2015 zastrupila ruska GRU, napad je komaj preživel.