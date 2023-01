Novorosijsk spet zapuščajo bojne ladje. Se pripravlja nov raketni napad?

"Črnomorska flota je osredotočena na domnevne grožnje iz Ukrajine in še naprej daje prednost zaščiti svojih sil pred ofenzivnimi ali patruljnimi operacijami," so zapisali v dnevni izjavi ministrstva. Le tri dni kasneje se je zgodil obsežen ruski raketni napad, pri katerem so sodelovale tudi plovila, ki so izplula iz Novorosijska.

Za razliko od britanskega poročila pa je protal Navalnews že ob izplutju opozoril, da se morda pripravlja nov napad z vodenimi raketami. Portal je o izplutju ladij poročal tudi 22. decembra, in tudi takrat je šlo za uvodno dejanje pred lansiranjem vodenih raket Kalibr iz ladij v Črnem morju.

11. januarja so tako opozorili na nenavadne aktivnosti črnomorske flote. Tisto jutro so ruske bojne ladje in podmornice v večjem številu zapustile mornariško bazo v ruski regiji Krasnodar. V skupini je bila tudi transportna ladja za amfibijske operacije Pjotr Morgunov, največja v Črnem morju. Poleg nje so izplule tri posodobljene podmornice razreda Kilo. V pristanišču je ostalo le nekaj vojaških ladij.