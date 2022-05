Kasparov okrcal svetovne voditelje: Ukrajina krvavi, dajte ji, kar potrebuje

Ukrajina krvavi – brez orožja, ki ga je zahtevala, opozori. "Putin hiti z aneksijo ukrajinskega ozemlja, izdaja potne liste in svojo valuto, pobija in izseljuje na tisoče ljudi ter naseljuje Ruse – enako kot že osem let počne na okupiranih Krimu in Donbasu."

Dobičkarji in oportunisti, ki delajo s Putinom ali zanj, kot je Kissinger, se pridružujejo lažnim mirovnikom v Franciji in Italiji ter v pekel ruske okupacije pošiljajo še več Ukrajincev. "Kdo so oni, da bi Ukrajincem govorili, kako naj živijo in umirajo?" se sprašuje. S temi besedami se je obregnil ob nekdanjega ameriškega državnega sekretarja Henryja Kissingerja , ki je pred kratkim namignil, da bi Ukrajina za konec vojne morda morala žrtvovati del ozemlja.

Poudari tudi, da Ukrajinci nočejo živeti pod Putinovim fašističnim režimom, zato se na vse pretege borijo za svoj narod, Evropo in svobodni svet. "A Evropa se za Ukrajino ne bori na vse pretege. Zveza ni enotna, ne zagovarja vrednot, zaradi katerih je bila ustanovljena. V vojni za življenje in svobodo ni prostora za prijateljske dogovore z agresorskimi diktatorji. Za kaj se zavzemajo Francija, Italija, Madžarska?" pokaže s prstom.

"Ukrajina potrebuje kritje iz zraka, medtem ko se zaveznice preigravajo s tem, kdo potrebuje kakšna dovoljenja za dobavo letal in drugega orožja ter kažejo s prstom druga na drugo. Ali želijo, da se pokol konča, ali ga želijo samo prikriti, odložiti in poskrbeti, da bo naslednjič še slabše?" se sprašuje.

Nadalje Kasparov izpostavi, da Putin dobro ve, da bo orožje tja prispelo v manj kot mesecu dni, zato si obupno želi zavlačevati z dogovorom o premirju, ki pa ga ne bo spoštoval. "Pod to krinko bo utrjeval ozemlje, nadaljeval z aneksijo in likvidiral vsak odpor. To je počel že prej . Medtem nekateri zavezniki zavlačujejo z dobavo orožja, saj se bojijo, da bi Ukrajina zmagala. Če bo Ukrajina napredovala v svojem odporu, oni ne bodo mogli hiteti nazaj k ruskemu plinu in nafti," še opomni Putinov kritik.

Putinovih rešiteljev ni sram niti po grozotah, ki so se zgodile v Mariupolu in Buči. Še vedno pozivajo k dogovoru z vojnim zločincem. Ko bi le imeli ti ljudje – zdravi in ​​siti – desetino poguma, ki ga imajo Ukrajinci v vojni!

To, da je Putin sporočil, da je pripravljen na dogovor, je po njegovem mnenju znak, da je treba še bolj krepiti pritisk, uničiti njegove napadalske sile in poskrbeti za bankrot – tako njegov kot "bankrot njegove mafije". "Ameriški voditelji morajo še naprej privijati finančne vijake in mu pokazati, da se stvari ne bodo izboljšale, dokler Ukrajina ne bo svobodna."

Kasparov je svet pozval tudi, naj preneha razmišljati o ukrajinskem popuščanju. "Ukrajina ceno plačuje s krvjo, sledila bodo desetletja obnove. Oni so tisti, ki plačujejo za vsa leta šibkosti in korupcije evropskih narodov, ki so s svojim napadalcem vneto poslovali. Brez dvoma potrebujejo vsako orožje, ki ga zahtevajo. Svobodni svet ima srečo, da ima v prvi bojni liniji vojne, za katero se Zahod poskuša pretvarjati, da ne obstaja, pogumno in spretno ukrajinsko vojsko, ki te vojne ni hotela."

Ob koncu zapisa še enkrat poziva k bankrotu Putina in njegovega režima. "Dajte Ukrajini, kar potrebuje za zmago. Ukrajina je tista, ki odloča in dokler se oni odločajo za boj, se moramo boriti z njimi. Slava Ukrajini!" zaključi svoj zapis.

Spomnimo

Ruske oblasti so Kasparova in nekdanjega tajkuna Mihaila Hodorkovskega v petek dodale na svoj seznam t. i. tujih agentov. Zloglasno oznako za tujega agenta, ki spominja na sovražnike ljudstva iz sovjetskega obdobja, ruske oblasti pogosto uporabljajo proti kritikom, novinarjem in borcem za človekove pravice, ki so obtoženi izvajanja političnih dejavnosti, financiranih iz tujine. Zanje veljajo številne omejitve, grozijo pa jim tudi stroge sankcije. Med drugim mora biti oznaka tujih agentov navedena v vseh njihovih nadaljnjih publikacijah.

Od začetka vojaške invazije Moskve v Ukrajini 24. februarja je več deset članov ruske intelektualne elite in novinarjev zapustilo državo, saj so oblasti okrepile pritisk na še zadnje kritične glasove in medije.