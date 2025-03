Kdo je zmagovalec in kdo poraženec pogovora med Trumpom in Putinom?

Trajno prekinitev ognja in mir pa sicer ruski predsednik pogojuje z več zahtevami. Od Ukrajine v času 30-dnevne prekinitve ognja zahteva ustavitev mobilizacije in ponovnega oboroževanja ukrajinskih sil. "Ključna pogoja" za preprečitev nadaljnjega stopnjevanja konflikta pa sta popolna ustavitev tuje vojaške pomoči in izmenjave obveščevalnih podatkov za Ukrajino.

Izjava Bele hiše po telefonskem pogovoru med Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom nakazuje, da je ameriški predsednik odstopil od svoje prvotne zahteve, poroča BBC . Trump je namreč pred telefonskim klicem zahteval takojšnjo prekinitev ognja na kopnem, v zraku in na morju, a do slednjega naposled ni prišlo.

Da Putin v pogovoru s Trumpom ni izgubil ničesar, zaradi česar mora biti z izkupičkom v resnici precej zadovoljen, pa poudarja Sky News . "S privolitvijo v premirje glede energetske infrastrukture je Donaldu Trumpu dal dovolj, da zagotovi, da bo širše zbliževanje ZDA in Rusije ostalo nedotaknjeno. V zadnjem mesecu se je govorilo o ponastavitvi odnosov, o odpravi sankcij in Putin si tega zagotovo ne želi ogroziti," pišejo.

Tudi ugledni ukrajinski novinar Illia Ponomarenko pravi, da je iz klica razvidno, da Kremelj stvari zgolj zavlačuje. "Kremelj se drži svoje optimalne strategije – stvari vleče v nedogled, besedo 'ne' podaja, ne da bi je dejansko izrekel. Vse utaplja v nesmiselni demagogiji," ocenjuje. Ob tem trdi tudi, da Putin s Trumpom manipulira tako, da "piha na njegov ego, mu meče neumne drobtinice, kot je na primer retorika o na tisoče ukrajinskih vojakov, ki da so preživeli prav zaradi Trumpa, medtem pa nadaljuje svojo vojno".

Rusija si želi torej jamstva, da se Ukrajina nikoli ne bo pridružila Natu; da bo ostala geopolitično nevtralna in nezmožna krojiti svojo usodo, k čemur nakazujejo tudi ruske težnje po omejevanju njihovega orožja. Politico ocenjuje, da si Moskva ob tem želi, da bi bili Krim in štiri vzhodne regije, za katere trdijo, da so del Ruske federacije, mednarodno priznani. Izključili pa so tudi napotitev evropskih vojakov za spremljanje kakršnega koli dogovorjenega mirovnega sporazuma.

"Dokler se Trump še naprej prepušča svojim namišljenim zmagam in po prstih pleše okoli Putina, Rusi nimajo razloga, da bi se ustavili," še pravi Ponomarenko.

Tako ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kot tudi francoski predsednik Emmanuel Macron in odhajajoči nemški kancler Olaf Scholz so sicer poudarili, da dogovora brez Ukrajine za mizo ne morejo sklepati. Na slednje opozarja tudi obrambni analitik Michael Clarke, ki poudarja, da izključitev Zelenskega iz pogovorov pove veliko: "V diplomatskih krogih velja star rek: 'Če te ni za mizo, si na meniju.' In verjemite mi, Ukrajina je na meniju."