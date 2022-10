Kdo namerava uničiti jez hidroelektrarne v Hersonu?

Kijev in Moskva se medsebojno obtožujeta, da nameravata uničiti jez hidroelektrarne v regiji Herson. Prvi je obtožbe na račun Ukrajine podal novi ruski poveljnik "posebne vojaške operacije" Sergej Surovikin, sedaj pa Kijev Rusijo obtožuje istih namer. Ruske oblasti v Hersonu so sicer objavile evakuacijo civilnega prebivalstva, doslej naj bi evakuirali 15.000 ljudi. Ukrajina trdi, da gre za prisilne deportacije, in ne evakuacijo.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v četrtkovem video nagovoru dejal, da so ruske sile minirale hidroelektrarno Kahova in jo nameravajo razstreliti. To bi bila po njegovih besedah "katastrofa velikih razsežnosti". Če bi bil jez uničen, bi več stotisočim ljudem, ki živijo ob spodnjem toku reke Dneper, grozile hitre poplave. Prekinitev oskrbe z vodo na jugu države bi lahko poleg tega vplivala na delovanje sistemov za ohlajanje v jedrski elektrarni Zaporožje. Uničen bi utegnil biti tudi kanal, po katerem se z vodo oskrbuje Krimski polotok, ki ga od leta 2014 zaseda Rusija, svari Kijev. Podobne obtožbe je Rusija pred dnevi usmerila na Ukrajino.

Po besedah svetovalca Zelenskega Mihajla Podoljaka je cilj "katastrofe", ki jo pripravlja Rusija, ustaviti napredovanje ukrajinskih sil v regiji Herson in zaščita ruskih vojakov. Nekateri analitiki sicer opozarjajo, da bi poplavljanje jezu strateško predvsem škodilo ruski vojski, ki bi ostala ujeta na drugi strani reke. V mestih po celotni Ukrajini so sicer v torek začeli veljati ukrepi za zmanjšanje porabe elektrike pred prihajajočo zimo, saj so ruski napadi z raketami in brezpilotnimi letalniki močno poškodovali ukrajinsko energetsko omrežje. Zelenski je v svojem nagovoru na Evropskemu svetu v četrtek posvaril, da bi to lahko vodilo v nov val ukrajinskih beguncev v Evropi.