Kdo si bo upal pluti v Ukrajino po žito v (ne)varna pristanišča?

Ruski napad na pristanišče v Odesi ne bi smel vplivati na dogovor med Moskvo in Kijevom glede izvoza žita, je zatrdil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Po njegovih navedbah so bile ruske rakete usmerjene izključno proti ukrajinski vojaški infrastrukturi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "To ne more in ne bi smelo vplivati na začetek izvoza pošiljk žita," je dva dni po napadu na odeško pristanišče dejal Peskov. Dodal je, da je bil napad usmerjen izključno na vojaško infrastrukturo in da ni "povezan z dogovorom o izvozu žita", ki sta ga sprti strani podpisali ob posredovanju Turčije in ZN.

Napad je takoj izzval obsodbe s strani mednarodne skupnosti, ZDA so dejale, da je vzbudil "resen dvom" o zavezanosti Rusije petkovemu dogovoru.

Pristanišče v Odesi je sicer eno od treh ukrajinskih pristanišč, ki je bilo v sporazumu določeno za izvoz žita. Obe strani sta se v sporazumu zavezali, da ladij, ki bodo prevažale žito, ne bosta napadali. Ladje naj bi pregledovala Turčija in tako zagotovila, da te ne prevažajo orožja.