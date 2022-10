'Kdo si ti, da nagrajuješ leta zločinov Putina z ukrajinsko krvjo in zemljo?'

Najbogatejši človek na svetu Elon Musk je posta tarča ostrih kritik, potem ko je delil svoje misli o tem, kako končati rusko invazijo na Ukrajino. Njegove "rešitve" so veliko bolj sprejemljive za Rusijo kot za napadeno Ukrajino. Musku so zato številni priporočili, da bo bolje, če utihne in ne deli mnenja o stvareh, ki jih slabo pozna.

Elon Musk. Musk je v tvitu ponudil štiri predloge za "mir med Ukrajino in Rusijo": uradno priznanje polotoka Krim kot ruskega ozemlja (Rusija je leta 2014 nezakonito priključila območje Ukrajini); zagotovitev stalne oskrbe Krima z vodo; Ukrajina se zaveže, da bo ostala nevtralna in se ne bo pridružila Natu; Združeni narodi pa bi nadzirali še en krog referendumov o pridružitvi Rusiji v več regijah vzhodne Ukrajine, kar bo Rusiji omogočilo, da prehiti regije, če bo glasovanje uspešno. Izvršni direktor Tesle je v nadaljnji objavi pojasnil, da je "zelo verjetno, da bo rezultat vojne na koncu prav to - vprašanje je le, koliko jih bo pred tem umrlo". "Rusija izvaja delno mobilizacijo. Če je Krim ogrožen, gredo v popolno mobilizacijo. Število žrtev na obeh straneh bo ogromno. Rusija ima več kot trikrat več prebivalcev kot Ukrajina, zato je zmaga Ukrajine v totalni vojni malo verjetna. Če vam je mar za ljudi v Ukrajini, iščite mir. Omeniti velja tudi, da je možen, čeprav malo verjeten izid tega konflikta jedrska vojna" Muskov predlog je velik odmik od razmišljanj Bele hiše, Zahoda in predvsem ukrajinske vlade o tem, kaj bi morala biti Ukrajina pripravljena sprejeti, pri čemer je predsednik Joe Biden v petek dejal, da bodo ZDA "vedno spoštovale mednarodno priznane meje Ukrajine". Prav tako ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski vztraja, da država Rusiji ne bo predala ozemlja, dejal je tudi, da se s sosedo ne bo pogajal, dokler bo na čelu Vladimir Putin. Tvit je sicer vključeval anketo, kjer je večina glasovala proti Muskovim idejam. Musk je sicer rezultat pripisal "največjemu napadu botov, kar sem jih kdaj videl". Odzivi so bili burni. Predsednik Fundacije za človekove pravice Garry Kasparov je odgovoril Musku: "Kdo si ti, da nagrajuješ leta vojnih zločinov Putina z ukrajinsko krvjo in zemljo?" Eden od odgovorov je bil zelo kratek "odje***", ki ga je izrekel ukrajinski veleposlanik v Nemčiji Andrij Melnik, ki je dejal, da je bila kletvica njegov "zelo diplomatski odgovor". Pa ukrajinski predsednik Zelenski? Ta je na Muskov tvit odgovoril s svojo anketo in svoje sledilce na Twitterju vprašal, katerega Muska imajo raje – tistega, ki podpira Ukrajino, ali tistega, ki podpira Rusijo. "Ruski Musk" ima zaenkrat komaj omembe vredno podporo. Muskovo mnenje o vojni se je sicer očitno spremenilo. Ko je februarja v Ukrajini izbruhnila vojna, se je ponudil, da se bo spopadel s Putinom, v Ukrajino pa je poslal internetne terminale Starlink svojega podjetja SpaceX. Ima pa Musk dolgo zgodovino z zloglasnimi anketami na Twitterju, lani novembra je prodal več milijard delnic Tesle, potem ko je na Twitterju vprašal, ali naj to stori.