Kdo so borci, ki stojijo za Legijo Svoboda Rusiji?

Prostovoljno enoto borcev, ki je v ponedeljek vdrla v ruski Belgorod, sestavljajo ruski državljani, ki se z ukrajinskimi silami borijo proti lastni državi. Z namenom, da bi Rusom, ki nasprotujejo vojni Kremlja v Ukrajini, omogočila, da poprimejo za orožje in se borijo ob boku z Ukrajinci, je bila Legija ustanovljena avgusta lani. Protikremeljska milica pa je od takrat svoje boje skoncentrirala na frontnih črtah v Ukrajini, večinoma v Bahmutu in njegovi okolici.

Legija Svoboda Rusiji, protikremeljska milica s sedežem v Ukrajini, je prevzela odgovornost za enega redkih napadov na rusko ozemlje. Njeni člani pa po poročanju The New York Times napovedujejo, da je to šele začetek.

A ta teden je skupina sporočila, da so njeni člani v sodelovanju z drugo protikremeljsko milico Ruski prostovoljni korpus prestopili rusko mejo in "osvobodili" več naselij v Rusiji. Čeprav je rusko obrambno ministrstvo dan kasneje sporočilo, da so vse saboterje, ki jih niso ubili, potisnili nazaj v Ukrajino, pa je Svoboda Rusiji v torek še naprej trdila, da se boji v Belgorodu nadaljujejo. Vendar pa navedb medij ni mogel neodvisno potrditi. Tudi eden od višjih ukrajinskih uradnikov je dejal, da vojska še vedno čaka na potrditev usode ruske pehotne čete.

Ni sicer popolnoma jasno, kolikšna in kakšna je pri tem vpletenost ukrajinske vojske. Legija sicer deluje pod okriljem ukrajinske mednarodne legije, bojne sile, ki vključuje enote, sestavljene iz ameriških in britanskih prostovoljcev, pa tudi Belorusov, Gruzijcev in drugih. Nadzirajo jo ukrajinske oborožene sile, poveljujejo pa ji ukrajinski častniki.

"Cilj operacije v ruski regiji je bila vzpostavitev demilitariziranega območja med Rusijo in Ukrajino, odstranitev borcev, ki služijo Putinovemu režimu, in demonstracija ljudem v Rusiji, da je odpor mogoč in da se lahko proti Putinovemu režimu borijo tudi znotraj Rusije," je zapisal Caesar, ki je ob tem dodal, da so bili ti cilji uspešno doseženi.

Do nedavnega je bila Legija svobodne Rusije deležna le malo pozornosti. Deloma zaradi zaščite vojakov in njihovih družin pred povračilnimi ukrepi Rusije, deloma pa tudi zato, ker Ukrajina ne želi poudarjati podvige vojakov, katerih domovina je ubila toliko Ukrajincev. Na frontne črte je bilo sicer napotenih več sto ruskih borcev, vendar pa Ukrajina ne želi razkriti, koliko Rusov se bori v ukrajinskih vrstah.

Vendar pa je eden od ukrajinskih uradnikov ob vdoru v Belgorod za CNN zagotovil, da so ruski borci delovali neodvisno in nepovezano z ukrajinsko vojsko. Še eden, ki je spregovoril za The New York Times, pa je dejal, da ukrajinska vojska v veliki meri z Legijo sodeluje v podporni vlogi in ščiti ukrajinsko mejo na tem območju. Dejal je tudi, da noben ukrajinski borec ni vstopil na rusko ozemlje.

In kakšni so motivi za prestop k nasprotni strani? No, zelo različni. Nekateri so v intervjujih povedali, da so v času začetka vojne živeli v Ukrajini in so zato čutili potrebo po obrambi svoje nove domovine. Spet drugi so se Ukrajini priključili po začetku vojne.

Prestop pa seveda ni enostaven. Najprej morajo izpolniti podrobno prijavo, nato pa opravijo več krogov preverjanja preteklosti in sprejmejo tudi test na poligrafu. Nezaupanje med Ukrajinci je namreč veliko in to tudi z dobrimi razlogi. Ukrajinski uradniki so namreč razkrili, da se je od lanskega februarja zgodilo že več poskusov infiltriranja ruskih obveščevalcev v vrste Legije Svoboda Rusiji.