Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Ukrajina

Mislil je, da bo vodovodar v Rusiji. Končal je na ukrajinski fronti

Nairobi, 26. 02. 2026 16.54 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
T.H.
David Shitanda, eden izmed Kenijcev na ukrajinski fronti

Zaradi suma trgovine z ljudmi so v Keniji aretirali moškega, ki ga sumijo, da je lani v Rusijo pretihotapil 25 rojakov. Tam so jim obljubljali dobro plačane službe, potem pa jim pobrali potne liste in jih poslali na bojišče v Ukrajini. Po navedbah kenijske vlade je bilo rekrutiranih več kot 1000 Kenijcev. Najmanj 89 jih je še vedno na fronti, 39 je hospitaliziranih, 28 pogrešanih v akciji, drugi pa so se vrnili domov. Potrdili so tudi eno smrt.

Kenijska policija je blizu meje z Etiopijo med poskusom bega iz države aretirala moškega, ki naj bi bil del domnevne tihotapske sheme, v kateri so Afričane prevarali z obljubami o kvalificiranem delu v Rusiji, nakar so se znašli na prvih bojnih črtah v Ukrajini.

Preberi še 'Kaj če ta vojna traja do konca naših življenj?'

Festus Omwamba je bil na sodišču v Nairobiju obtožen tihotapljenja 25 Kenijcev v Rusijo. Omwamba, ki so ga identificirali trije kenijski rekruti, ki so govorili tudi za Associated Press, je izginil, potem ko so družine začele protestirati zaradi izginotij svojih sorodnikov v vojni v Ukrajini.

Mati enega izmed Kenijcev na ukrajinski fronti
Mati enega izmed Kenijcev na ukrajinski fronti
FOTO: AP

Kenijska vlada je prejšnji teden sporočila, da je bilo za boj za Rusijo v Ukrajini rekrutiranih več kot 1000 Kenijcev in da je najmanj 89 Kenijcev še vedno na fronti, 39 je hospitaliziranih, 28 pogrešanih v akciji, drugi pa so se vrnili domov. Potrdili so tudi eno smrt.

Prevarantske agencije za zaposlovanje

V poročilu obveščevalcev, ki je bilo predstavljeno v kenijskem parlamentu, je navedeno, da so kenijski in ruski vladni uradniki sodelovali v zaroti s prevarantskimi agencijami za zaposlovanje, da bi Kenijce zvabili na fronto.

Omwambova aretacija velja za pomemben korak v prizadevanjih vlade za zaustavitev novačenja Kenijcev za boj v Ukrajini.

David Shitanda, eden izmed Kenijcev na ukrajinski fronti
David Shitanda, eden izmed Kenijcev na ukrajinski fronti
FOTO: AP

Kenijski zunanji minister Musalia Mudavadi je na začetku februarja za AP povedal, da bo odpotoval v Rusijo zaradi, kot je dejal, "diplomatskega pristopa k zajezitvi vseh dvomljivih subjektov, ki izkoriščajo kogar koli v tej nesreči". Dejal je, da prizadevanja za izpustitev Kenijcev iz ukrajinskih zaporov in repatriacijo tistih v Rusiji še vedno potekajo.

Preberi še Vas, ki je izgubila vse svoje moške: namesto bogatega plačila smrt in psihične rane

Rusko veleposlaništvo v Nairobiju je obtožbe zanikalo in prejšnji teden sporočilo, da nikoli ni izdalo vizumov nikomur, ki bi nameraval potovati v Rusijo za boj v Ukrajini.

Delo vodovodarja, varnostnika

Rekrut, ki je pobegnil s fronte in poiskal zatočišče na kenijskem veleposlaništvu v Rusiji, kasneje pa so mu odobrili vrnitev domov, je za AP povedal, da se je z Omwambo srečal v hiši v Nairobiju, kjer so bili nastanjeni drugi rekruti, ki so čakali na pot v Rusijo.

Preberi še 1461 dni duela Putin – Zelenski, groze in razbitih iluzij: vrnitve ni

Drug rekrut, ki je zaradi strahu, da ga Rusi ne bi izsledili, želel ostati anonimen, je povedal, da se je prijavil, potem ko so mu zagotovili, da bo v Rusiji dobil službo vodovodarja. Vendar so mu ob prihodu vzeli potni list in ga za nekaj dni odpeljali v vojaško taborišče, preden so ga poslali na fronto.

Brat rekruta Reubena Nyaboge, ki je v Rusijo odšel avgusta 2025, je za AP povedal, da je ta pred potovanjem z Omwambo izmenjeval sporočila, v katerih ga je Omwamba prosil, naj izvede plačila, in mu posredoval podatke o bančnem računu, ki so kazali, da je plačal Omwambovi agenciji za zaposlovanje.

Vendar pa je bila rekrutova pogodba, v katero je vpogledala tiskovna agencija AP, sklenjena z drugim podjetjem za zaposlovanje, registriranim na ime drugega direktorja. V njej je pisalo, da bo delal kot oboroženi varnostnik.

Preberi še Pod bleščečo podobo zlatih kupol smrt in naraščajoča revščina

"Na dan odhoda sem na letališču videl Omwambo, kako je mojemu bratu in drugim moškim, s katerimi je potoval, delil potne liste," je za AP povedal Nyabogov brat. Nyaboge od lanskega leta ni v stiku z družino in domneva se, da je med vojnimi ujetniki, ki jih pridržujejo v Ukrajini.

Rekruti so povedali, da je Omwamba nadzoroval njihove vloge za turistične vizume in nakup vozovnic, dva tedna po prvem stiku pa so prejeli vizume in odpotovali v Rusijo.

Rekrutirali tudi Južnoafričane

Kenija pa ni edina afriška država, ki se spopada s tem problemom. Ta teden se je v domovino vrnila skupina Južnoafričanov, ki so jih domnevno prav tako zvabili v boj za rusko stran. Enajst moških je prispelo na mednarodno letališče v Durbanu, od koder so jih odpeljali na policijsko postajo, kjer so jih zaslišali o tem, kako so se znašli na fronti v Ukrajini.

Enega od moških so z letala odpeljali na invalidskem vozičku, drugi pa so prtljago nosili v torbah, ki so bile videti kot vojaške torbe, poroča AP.

S tem se je število Južnoafričanov, ki so se vrnili v državo, povečalo na 15, dva pa sta še vedno v Rusiji.

Predsednik Cyril Ramaphosa je v torek dejal, da je eden od moških še vedno v bolnišnici v Rusiji, drugi pa bo odpotoval, ko bodo njegovi potovalni dokumenti dokončno urejeni.

Vpletena celo hčerka nekdanjega predsednika

Tiskovni predstavnik policije je potrdil, da je bila sprožena preiskava, saj južnoafriški zakoni prepovedujejo državljanom sodelovanje v tujih spopadih brez dovoljenja vlade.

V povezavi z rekrutiranjem moških v Rusijo preiskujejo najmanj pet oseb, vključno z Duduzile Zuma-Sambudlo, hčerko nekdanjega južnoafriškega predsednika Jacoba Zume. Rekrutirala naj bi celo nekaj članov lastne družine. Sama je sicer zanikala kakršno koli kršitev, vendar je po očitkih odstopila kot poslanka v južnoafriškem parlamentu.

rekrutacija kenija rusija južna afrika zaposlitev prevara

Umoril mamo bivšega dekleta in truplo skril v kovček. Po 11 letih deportiran

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
bibaleze
Portal
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
zadovoljna
Portal
Tako lepa je partnerka simpatičnega Gregorja iz Kmetije
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
Umrla je hči znanega igralca
Umrla je hči znanega igralca
vizita
Portal
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
cekin
Portal
Kako zaslužiti 4000 evrov z 22 milijoni ogledov?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
Svet Zpiza za izredno uskladitev pokojnin v višini enega odstotka
Svet Zpiza za izredno uskladitev pokojnin v višini enega odstotka
moskisvet
Portal
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
dominvrt
Portal
S tem nikar ne hranite mačk
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
okusno
Portal
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Torta, o kateri bodo vsi govorili
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543