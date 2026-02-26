Mislil je, da bo vodovodar v Rusiji. Končal je na ukrajinski fronti

Kenijska policija je blizu meje z Etiopijo med poskusom bega iz države aretirala moškega, ki naj bi bil del domnevne tihotapske sheme, v kateri so Afričane prevarali z obljubami o kvalificiranem delu v Rusiji, nakar so se znašli na prvih bojnih črtah v Ukrajini.

Festus Omwamba je bil na sodišču v Nairobiju obtožen tihotapljenja 25 Kenijcev v Rusijo. Omwamba, ki so ga identificirali trije kenijski rekruti, ki so govorili tudi za Associated Press, je izginil, potem ko so družine začele protestirati zaradi izginotij svojih sorodnikov v vojni v Ukrajini.

Mati enega izmed Kenijcev na ukrajinski fronti FOTO: AP

Kenijska vlada je prejšnji teden sporočila, da je bilo za boj za Rusijo v Ukrajini rekrutiranih več kot 1000 Kenijcev in da je najmanj 89 Kenijcev še vedno na fronti, 39 je hospitaliziranih, 28 pogrešanih v akciji, drugi pa so se vrnili domov. Potrdili so tudi eno smrt.

Prevarantske agencije za zaposlovanje

V poročilu obveščevalcev, ki je bilo predstavljeno v kenijskem parlamentu, je navedeno, da so kenijski in ruski vladni uradniki sodelovali v zaroti s prevarantskimi agencijami za zaposlovanje, da bi Kenijce zvabili na fronto. Omwambova aretacija velja za pomemben korak v prizadevanjih vlade za zaustavitev novačenja Kenijcev za boj v Ukrajini.

David Shitanda, eden izmed Kenijcev na ukrajinski fronti FOTO: AP

Kenijski zunanji minister Musalia Mudavadi je na začetku februarja za AP povedal, da bo odpotoval v Rusijo zaradi, kot je dejal, "diplomatskega pristopa k zajezitvi vseh dvomljivih subjektov, ki izkoriščajo kogar koli v tej nesreči". Dejal je, da prizadevanja za izpustitev Kenijcev iz ukrajinskih zaporov in repatriacijo tistih v Rusiji še vedno potekajo.

Rusko veleposlaništvo v Nairobiju je obtožbe zanikalo in prejšnji teden sporočilo, da nikoli ni izdalo vizumov nikomur, ki bi nameraval potovati v Rusijo za boj v Ukrajini.

Delo vodovodarja, varnostnika

Rekrut, ki je pobegnil s fronte in poiskal zatočišče na kenijskem veleposlaništvu v Rusiji, kasneje pa so mu odobrili vrnitev domov, je za AP povedal, da se je z Omwambo srečal v hiši v Nairobiju, kjer so bili nastanjeni drugi rekruti, ki so čakali na pot v Rusijo.

Drug rekrut, ki je zaradi strahu, da ga Rusi ne bi izsledili, želel ostati anonimen, je povedal, da se je prijavil, potem ko so mu zagotovili, da bo v Rusiji dobil službo vodovodarja. Vendar so mu ob prihodu vzeli potni list in ga za nekaj dni odpeljali v vojaško taborišče, preden so ga poslali na fronto. Brat rekruta Reubena Nyaboge, ki je v Rusijo odšel avgusta 2025, je za AP povedal, da je ta pred potovanjem z Omwambo izmenjeval sporočila, v katerih ga je Omwamba prosil, naj izvede plačila, in mu posredoval podatke o bančnem računu, ki so kazali, da je plačal Omwambovi agenciji za zaposlovanje. Vendar pa je bila rekrutova pogodba, v katero je vpogledala tiskovna agencija AP, sklenjena z drugim podjetjem za zaposlovanje, registriranim na ime drugega direktorja. V njej je pisalo, da bo delal kot oboroženi varnostnik.

"Na dan odhoda sem na letališču videl Omwambo, kako je mojemu bratu in drugim moškim, s katerimi je potoval, delil potne liste," je za AP povedal Nyabogov brat. Nyaboge od lanskega leta ni v stiku z družino in domneva se, da je med vojnimi ujetniki, ki jih pridržujejo v Ukrajini. Rekruti so povedali, da je Omwamba nadzoroval njihove vloge za turistične vizume in nakup vozovnic, dva tedna po prvem stiku pa so prejeli vizume in odpotovali v Rusijo.

Rekrutirali tudi Južnoafričane

Kenija pa ni edina afriška država, ki se spopada s tem problemom. Ta teden se je v domovino vrnila skupina Južnoafričanov, ki so jih domnevno prav tako zvabili v boj za rusko stran. Enajst moških je prispelo na mednarodno letališče v Durbanu, od koder so jih odpeljali na policijsko postajo, kjer so jih zaslišali o tem, kako so se znašli na fronti v Ukrajini.

Enega od moških so z letala odpeljali na invalidskem vozičku, drugi pa so prtljago nosili v torbah, ki so bile videti kot vojaške torbe, poroča AP. S tem se je število Južnoafričanov, ki so se vrnili v državo, povečalo na 15, dva pa sta še vedno v Rusiji. Predsednik Cyril Ramaphosa je v torek dejal, da je eden od moških še vedno v bolnišnici v Rusiji, drugi pa bo odpotoval, ko bodo njegovi potovalni dokumenti dokončno urejeni.

Vpletena celo hčerka nekdanjega predsednika