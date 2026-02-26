Mislil je, da bo vodovodar v Rusiji. Končal je na ukrajinski fronti

Kenijska policija je blizu meje z Etiopijo med poskusom bega iz države aretirala moškega, ki naj bi bil del domnevne tihotapske sheme, v kateri so Afričane prevarali z obljubami o kvalificiranem delu v Rusiji, nakar so se znašli na prvih bojnih črtah v Ukrajini.
Festus Omwamba je bil na sodišču v Nairobiju obtožen tihotapljenja 25 Kenijcev v Rusijo. Omwamba, ki so ga identificirali trije kenijski rekruti, ki so govorili tudi za Associated Press, je izginil, potem ko so družine začele protestirati zaradi izginotij svojih sorodnikov v vojni v Ukrajini.
Kenijska vlada je prejšnji teden sporočila, da je bilo za boj za Rusijo v Ukrajini rekrutiranih več kot 1000 Kenijcev in da je najmanj 89 Kenijcev še vedno na fronti, 39 je hospitaliziranih, 28 pogrešanih v akciji, drugi pa so se vrnili domov. Potrdili so tudi eno smrt.
Prevarantske agencije za zaposlovanje
V poročilu obveščevalcev, ki je bilo predstavljeno v kenijskem parlamentu, je navedeno, da so kenijski in ruski vladni uradniki sodelovali v zaroti s prevarantskimi agencijami za zaposlovanje, da bi Kenijce zvabili na fronto.
Omwambova aretacija velja za pomemben korak v prizadevanjih vlade za zaustavitev novačenja Kenijcev za boj v Ukrajini.
Kenijski zunanji minister Musalia Mudavadi je na začetku februarja za AP povedal, da bo odpotoval v Rusijo zaradi, kot je dejal, "diplomatskega pristopa k zajezitvi vseh dvomljivih subjektov, ki izkoriščajo kogar koli v tej nesreči". Dejal je, da prizadevanja za izpustitev Kenijcev iz ukrajinskih zaporov in repatriacijo tistih v Rusiji še vedno potekajo.
Rusko veleposlaništvo v Nairobiju je obtožbe zanikalo in prejšnji teden sporočilo, da nikoli ni izdalo vizumov nikomur, ki bi nameraval potovati v Rusijo za boj v Ukrajini.
Delo vodovodarja, varnostnika
Rekrut, ki je pobegnil s fronte in poiskal zatočišče na kenijskem veleposlaništvu v Rusiji, kasneje pa so mu odobrili vrnitev domov, je za AP povedal, da se je z Omwambo srečal v hiši v Nairobiju, kjer so bili nastanjeni drugi rekruti, ki so čakali na pot v Rusijo.
Drug rekrut, ki je zaradi strahu, da ga Rusi ne bi izsledili, želel ostati anonimen, je povedal, da se je prijavil, potem ko so mu zagotovili, da bo v Rusiji dobil službo vodovodarja. Vendar so mu ob prihodu vzeli potni list in ga za nekaj dni odpeljali v vojaško taborišče, preden so ga poslali na fronto.
Brat rekruta Reubena Nyaboge, ki je v Rusijo odšel avgusta 2025, je za AP povedal, da je ta pred potovanjem z Omwambo izmenjeval sporočila, v katerih ga je Omwamba prosil, naj izvede plačila, in mu posredoval podatke o bančnem računu, ki so kazali, da je plačal Omwambovi agenciji za zaposlovanje.
Vendar pa je bila rekrutova pogodba, v katero je vpogledala tiskovna agencija AP, sklenjena z drugim podjetjem za zaposlovanje, registriranim na ime drugega direktorja. V njej je pisalo, da bo delal kot oboroženi varnostnik.
"Na dan odhoda sem na letališču videl Omwambo, kako je mojemu bratu in drugim moškim, s katerimi je potoval, delil potne liste," je za AP povedal Nyabogov brat. Nyaboge od lanskega leta ni v stiku z družino in domneva se, da je med vojnimi ujetniki, ki jih pridržujejo v Ukrajini.
Rekruti so povedali, da je Omwamba nadzoroval njihove vloge za turistične vizume in nakup vozovnic, dva tedna po prvem stiku pa so prejeli vizume in odpotovali v Rusijo.
Rekrutirali tudi Južnoafričane
Kenija pa ni edina afriška država, ki se spopada s tem problemom. Ta teden se je v domovino vrnila skupina Južnoafričanov, ki so jih domnevno prav tako zvabili v boj za rusko stran. Enajst moških je prispelo na mednarodno letališče v Durbanu, od koder so jih odpeljali na policijsko postajo, kjer so jih zaslišali o tem, kako so se znašli na fronti v Ukrajini.
Enega od moških so z letala odpeljali na invalidskem vozičku, drugi pa so prtljago nosili v torbah, ki so bile videti kot vojaške torbe, poroča AP.
S tem se je število Južnoafričanov, ki so se vrnili v državo, povečalo na 15, dva pa sta še vedno v Rusiji.
Predsednik Cyril Ramaphosa je v torek dejal, da je eden od moških še vedno v bolnišnici v Rusiji, drugi pa bo odpotoval, ko bodo njegovi potovalni dokumenti dokončno urejeni.
Vpletena celo hčerka nekdanjega predsednika
Tiskovni predstavnik policije je potrdil, da je bila sprožena preiskava, saj južnoafriški zakoni prepovedujejo državljanom sodelovanje v tujih spopadih brez dovoljenja vlade.
V povezavi z rekrutiranjem moških v Rusijo preiskujejo najmanj pet oseb, vključno z Duduzile Zuma-Sambudlo, hčerko nekdanjega južnoafriškega predsednika Jacoba Zume. Rekrutirala naj bi celo nekaj članov lastne družine. Sama je sicer zanikala kakršno koli kršitev, vendar je po očitkih odstopila kot poslanka v južnoafriškem parlamentu.