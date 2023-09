Kijev bo prejel novo močno orožje

Mnogi so sklepali, da bodo rakete ATACMS del najnovejšega objavljenega paketa vojaške pomoči, vendar se na seznamu niso znašle. Kljub temu pa so se, kot kaže, v Washingtonu odločili, da Ukrajino oskrbijo z dodatno pošiljko. Kot razkrivata NBC News in The Wall Street Journal, naj bi Joe Biden ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu ob njegovem obisku ZDA povedal, da bo Kijev prejel "majhno število" omenjenih raket.

Wall Street Journal dodaja, da bodo rakete poslali v prihodnjem tednu. Imele naj bi kasetno bojno glavo, mogoče pa jih bo izstreljevati iz lansirnih sistemov HIMARS ali M270. Ne ZDA in ne Ukrajina še nista potrdili informacije o dobavi novega orožja.

To pa ni edina oborožitvena novost v vse širšem naboru orožja, ki ga ima na razpolago Kijev. V Ukrajino prihajajo tudi težki glavni bojni tanki abrams. Ti naj bi po besedah ameriških uradnikov prispeli v naslednjih dneh ali tednih.