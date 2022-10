Kijev in Moskva izmenjala 218 vojaških zapornikov, med njimi 108 Ukrajink

Vodja ukrajinskega predsednikovega urada Andrij Jermak je povedal, da je bilo 37 od skupno 108 izpuščenih Ukrajink ujetih po tem, ko so ruske sile maja zavzele Azovstal. 12 izpuščenih žensk pa je bilo civilistk, poroča NBC News.

"Zdaj bodo te ženske zdravstveno pregledali in jih poslali na rehabilitacijo. Kmalu bodo objele svoje sorodnike in otroke ter okrevale," je po poročanju Kyiv Independent še povedal Jermak.

Med izpuščenimi Ukrajinkami pa so bile tudi posameznice, ki so jih Rusi nelegalno zaprli že pred invazijo. Po besedah ukrajinskega notranjega ministra naj bi bile ujetnice tako zaprte že od leta 2019, ko so jih v vzhodnih regijah pridržale proruske oblasti.