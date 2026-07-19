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Ukrajina

Kijev: Rusija izvedla enega največjih napadov z balističnimi raketami

Kijev, 19. 07. 2026 09.44 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Rusija napadla Kijev

Rusija je po navedbah ukrajinskih oblasti v noči na nedeljo izvedla enega največjih napadov z balističnimi raketami na Ukrajino od začetka vojne. Glavna tarča pa je bil, kot navajajo, Kijev. Ubita je bila ena oseba, ranjenih pa še 16.

Ukrajinske zračne sile so sporočile, da je Moskva izvedla "obsežen kombiniran napad na Ukrajino z uporabo brezpilotnih letal in različnih vrst raket". Glavna tarča je bila po njihovih navedbah, kot piše CNN, ukrajinska prestolnica.

"Sovražnik je izstrelil več kot 40 raket različnih vrst – večinoma proti prestolnici – in 120 napadalnih brezpilotnih letalnikov," je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Vršilec dolžnosti ministra za zunanje zadeve Andrij Sibiha pa je dodal, da je Rusija izstrelila "približno štiri ducate" raket, ki so letele po balistični poti. Dejal je, da gre za "največje število balističnih raket od začetka vojne".

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Po poročanju medijev so v Kijevu vso noč odzvanjali zvoki eksplozij, zjutraj pa je v zraku prevladoval močan vonj po dimu. Zračna obramba je "sestrelila ali nevtralizirala 126 ciljev, vključno z 18 raketami in 108 brezpilotnimi letalniki," so sporočile zračne sile.

Reševalne službe so zjutraj sporočile, da je bila v Kijevu ubita ena oseba, ranjenih pa je 16 oseb.

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