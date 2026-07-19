Kijev: Rusija izvedla enega največjih napadov z balističnimi raketami

Ukrajinske zračne sile so sporočile, da je Moskva izvedla "obsežen kombiniran napad na Ukrajino z uporabo brezpilotnih letal in različnih vrst raket". Glavna tarča je bila po njihovih navedbah, kot piše CNN, ukrajinska prestolnica.
"Sovražnik je izstrelil več kot 40 raket različnih vrst – večinoma proti prestolnici – in 120 napadalnih brezpilotnih letalnikov," je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Vršilec dolžnosti ministra za zunanje zadeve Andrij Sibiha pa je dodal, da je Rusija izstrelila "približno štiri ducate" raket, ki so letele po balistični poti. Dejal je, da gre za "največje število balističnih raket od začetka vojne".
Po poročanju medijev so v Kijevu vso noč odzvanjali zvoki eksplozij, zjutraj pa je v zraku prevladoval močan vonj po dimu. Zračna obramba je "sestrelila ali nevtralizirala 126 ciljev, vključno z 18 raketami in 108 brezpilotnimi letalniki," so sporočile zračne sile.
Reševalne službe so zjutraj sporočile, da je bila v Kijevu ubita ena oseba, ranjenih pa je 16 oseb.