Kijev: Rusija izvedla enega največjih napadov z balističnimi raketami

Ukrajinske zračne sile so sporočile, da je Moskva izvedla "obsežen kombiniran napad na Ukrajino z uporabo brezpilotnih letal in različnih vrst raket". Glavna tarča je bila po njihovih navedbah, kot piše CNN, ukrajinska prestolnica.

"Sovražnik je izstrelil več kot 40 raket različnih vrst – večinoma proti prestolnici – in 120 napadalnih brezpilotnih letalnikov," je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Vršilec dolžnosti ministra za zunanje zadeve Andrij Sibiha pa je dodal, da je Rusija izstrelila "približno štiri ducate" raket, ki so letele po balistični poti. Dejal je, da gre za "največje število balističnih raket od začetka vojne".