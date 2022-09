Kijev: Ruski poveljniki z družinami bežijo s Krima

Ukrajinski obveščevalni viri trdijo, da naj bi Rusi "na skrivaj poskušali prodati svoje domove in evakuirati svoje sorodnike s polotoka," poroča Independent . Rusi, med njimi tudi obveščevalci in vojaški poveljniki, naj bi zapuščali tudi južno Ukrajino, poročanje ukrajinske obveščevalne službe navaja The Kyiv Independent.

V luči pošiljanja orožja v Ukrajino je zunanji minister te države Dmitro Kuleba okaral Nemčijo, ker še ni poslala tankov Leopard in pehotnih bojnih vozil Marder. Kuleba je Berlinu očital, da so zavrnili pomoč zaradi "abstraktnih strahov in izgovorov". "Česa se boji Berlin, česar se Kijev ne?" se je spraševal na Twitterju in pripisal, da Nemčija nima nobenega racionalnega argumenta, zakaj tankov in bojnih vozil ni moč dobaviti.

Na napredovanje ukrajinske vojske v harkovski regiji so se medtem v Kremlju odzvali z obtožbami o domnevnih zločinih ukrajinskih oblasti nad tamkajšnjimi civilisti.

Na drugi strani ruska stran trdi, da so se na protiofenzivo Kijeva na vseh frontah odzvali s silovitim obstreljevanjem. Ruske sile naj bi v vse smeri izvajale napade na enote ukrajinskih oboroženih sil, so poročilo ruskega obrambnega ministrstva povzeli pri AFP. Natančne napade na ukrajinske položaje naj bi ruska vojska izvedla v okolici Slavjanska in Kostjantinivke v vzhodni regiji Doneck.