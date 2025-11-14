Kijev v plamenih: umrla najmanj ena oseba, ranjenih več deset

Župan Kijeva Vitalij Kličko je sporočil, da je v ruskih nočnih napadih na ukrajinsko prestolnico, zaradi katerih je po mestu vzniknilo več požarov, poškodovane pa so tudi številne stanovanjske stavbe, umrla najmanj ena oseba.
Po besedah župana sta sicer morda umrli še dve osebi, vendar pa tega še ne more zagotovo potrditi, saj se reševalci še niso uspeli prebiti do ujetih pod ruševinami.
Poškodovanih je najmanj 26 oseb. Kot poroča Euronews, je bila hospitalizirana tudi nosečnica, med poškodovanimi pa sta tudi dva otroka, stara sedem in 10 let. Skupaj je bilo sicer hospitaliziranih devet oseb.
V napadu je bilo po Kličkovih besedah v več okrožjih uničenih najmanj 11 večnadstropnih stanovanjskih stavb. V okrožjih Ševčenkivski in Holosiivski so padajoči odpadki sprožili požar na odprtem območju v bližini zdravstvene ustanove in v nestanovanjski stavbi.
Uradniki so prebivalce pozvali, naj do odprave opozorila pred zračnimi napadi ostanejo v zakloniščih. Mestne oblasti so medtem izdale tudi opozorilo, da so zaradi napadov možni izpadi elektrike in vode.
Po poročanju ukrajinskih letalskih sil so o napadih poročali tudi iz drugih delov Ukrajine. Zadnji napadi so se zgodili ravno v času, ko Rusija napreduje v spopadih na jugu Ukrajine. Ukrajinske sile so se namreč sredi težkih bojev proti ruskim silam umaknile iz več vasi v Zaporožju.
V zadnjih štirih tednih je rusko obrambno ministrstvo poročalo o zavzetju devetih naselij in vasi v Donecku: osem v Zaporoški regiji, sedem v Dnipropetrovski regiji in pet v Harkovski regiji.
Ukrajina je medtem začela vztrajne napade z droni dolgega dosega na dragocena vojaška sredstva znotraj Rusije.