Kijev v plamenih: umrla najmanj ena oseba, ranjenih več deset

Župan Kijeva Vitalij Kličko je sporočil, da je v ruskih nočnih napadih na ukrajinsko prestolnico, zaradi katerih je po mestu vzniknilo več požarov, poškodovane pa so tudi številne stanovanjske stavbe, umrla najmanj ena oseba.

Po besedah župana sta sicer morda umrli še dve osebi, vendar pa tega še ne more zagotovo potrditi, saj se reševalci še niso uspeli prebiti do ujetih pod ruševinami.

Poškodovanih je najmanj 26 oseb. Kot poroča Euronews, je bila hospitalizirana tudi nosečnica, med poškodovanimi pa sta tudi dva otroka, stara sedem in 10 let. Skupaj je bilo sicer hospitaliziranih devet oseb.