Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Ukrajina

Kijev v plamenih: umrla najmanj ena oseba, ranjenih več deset

Kijev, 14. 11. 2025 07.39 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
0

Ukrajinsko prestolnico je ponoči zadel val ruskih brezpilotnih letal in raket, ki se je nadaljeval vse do zgodnjih petkovih ur. V obstreljevanju Kijeva je bilo poškodovanih več stavb, na več lokacijah pa so izbruhnili tudi požari. Po navedbah ukrajinskih uradnikov je bila ubita najmanj ena oseba, najmanj 26 jih je bilo ranjenih.

Župan Kijeva Vitalij Kličko je sporočil, da je v ruskih nočnih napadih na ukrajinsko prestolnico, zaradi katerih je po mestu vzniknilo več požarov, poškodovane pa so tudi številne stanovanjske stavbe, umrla najmanj ena oseba.

Po besedah župana sta sicer morda umrli še dve osebi, vendar pa tega še ne more zagotovo potrditi, saj se reševalci še niso uspeli prebiti do ujetih pod ruševinami.

Poškodovanih je najmanj 26 oseb. Kot poroča Euronews, je bila hospitalizirana tudi nosečnica, med poškodovanimi pa sta tudi dva otroka, stara sedem in 10 let. Skupaj je bilo sicer hospitaliziranih devet oseb.

V napadu je bilo po Kličkovih besedah v več okrožjih uničenih najmanj 11 večnadstropnih stanovanjskih stavb. V okrožjih Ševčenkivski in Holosiivski so padajoči odpadki sprožili požar na odprtem območju v bližini zdravstvene ustanove in v nestanovanjski stavbi.

Uradniki so prebivalce pozvali, naj do odprave opozorila pred zračnimi napadi ostanejo v zakloniščih. Mestne oblasti so medtem izdale tudi opozorilo, da so zaradi napadov možni izpadi elektrike in vode.

Prebivalci Kijeva v zakloniščih
Prebivalci Kijeva v zakloniščih FOTO: AP

Po poročanju ukrajinskih letalskih sil so o napadih poročali tudi iz drugih delov Ukrajine. Zadnji napadi so se zgodili ravno v času, ko Rusija napreduje v spopadih na jugu Ukrajine. Ukrajinske sile so se namreč sredi težkih bojev proti ruskim silam umaknile iz več vasi v Zaporožju.

V zadnjih štirih tednih je rusko obrambno ministrstvo poročalo o zavzetju devetih naselij in vasi v Donecku: osem v Zaporoški regiji, sedem v Dnipropetrovski regiji in pet v Harkovski regiji.

Ukrajina je medtem začela vztrajne napade z droni dolgega dosega na dragocena vojaška sredstva znotraj Rusije.

kijev ukrajina rusija vojna
Naslednji članek

Pred četrto vojaško zimo v Ukrajini Putin odredil vpoklic 135.000 vojakov

SORODNI ČLANKI

'EU bo pokrila finančne potrebe Ukrajine za prihodnji dve leti'

Nov korupcijski škandal v Ukrajini: odstopila ministra

Zelenski želi naročiti 27 ameriških sistemov zračne obrambe patriot

Rusija v Ukrajini znova napadla energetsko infrastrukturo

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330