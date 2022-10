Kijev zahteva, da Rdeči križ obišče zloglasni zapor, ki ga nadzoruje Rusija

Ukrajinski uradniki so Rdeči križ pozvali, naj opravi misijo v razvpitem zaporniškem taborišču na vzhodu države, ki ga zaseda Rusija. "Ne smemo več izgubljati časa. Na kocki so človeška življenja," je tvitnil vodja kabineta ukrajinskega predsednika. Razmere v zaporu, ki je pod nadzorom Donecke oblasti, naj bi bile namreč izjemno slabe.

Vodja kabineta ukrajinskega predsednika Andrij Jermak zahteva, da Rdeči križ v treh dneh obišče zapor Olenivka v Donecku. Prejšnji mesec je Rdeči križ poskušal zagotoviti dostop do taborišča, vendar so sporočili, da so ga ruske oblasti zavrnile. Zapor Olenivka je od leta 2014 pod nadzorom Donecke oblasti, ki jo podpira Rusija, razmere pa naj bi bile izjemno slabe, poroča BBC. Julija je bilo v eksplozijah v taborišču ubitih več deset ukrajinskih zapornikov. Rusija je za smrti krivila Ukrajino, Ukrajina pa Rusijo. Kijev je dejal, da je bil zapor tarča Rusije, da bi uničila dokaze o mučenju in ubijanju, medtem ko je Moskva okrivila ukrajinske rakete. Brez neodvisne preiskave resnica ostaja neznanka.

Med pridržanimi so tudi pripadniki bataljona Azov, ki so bili zadnji branilci mesta Mariupol. Rusije je večkrat zatrdila, da gre za neonaciste in vojne zločince. To ni prvič, da je Ukrajina izvajala pritisk na mednarodne organizacije, da raziščejo, kaj se dogaja v zaporu. Jermak je dejal, da je to vprašanje znova izpostavil med videokonferenco z uradniki Rdečega križa in drugih mednarodnih organizacij. Zahteval je, da se pot opravi do ponedeljka. "Ukrajina bo k tej misiji prispevala na vse možne načine," je dejal na Telegramu in dodal, da ne razume, zakaj misija za pregled Olenivke še ni bila dogovorjena.