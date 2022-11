Kijevčani imajo znova vodo, številni še vedno brez elektrike

Obenem je bilo več delov Kijeva brez ogrevanja ter interneta in mobilnega telefonskega omrežja. V četrtek zvečer je bilo brez elektrike še več delov prestolnice, medtem ko naj bi vodo znova imeli vsi. Je pa na omrežje znova priklopljena večina termo- in hidroelektrarn ter tudi vse nuklearke.

Kot je povedal kijevski župan Vitalij Kličko, je bilo po sredinem ruskem raketiranju brez elektrike kar 70-odstotkov Kijevčanov. Pristojni se trudijo dan in noč, da oskrbo znova vzpostavijo, a ta je odvisna tudi od stabilnosti električnega omrežja drugod po državi, je pojasnil.

Namestnik vodje predsedniškega urada Kirilo Timošenko je za televizijo v četrtek zvečer sicer optimistično zatrdil, da so oskrbo z elektriko uspeli obnoviti "na vseh območjih Ukrajine", vendar pa ni pojasnil, koliko Ukrajincev dejansko znova ima elektriko. Državno energetsko podjetje Ukrenergo medtem ni podalo novih pojasnil, ali jim je uspelo odpraviti izredne izpade elektrike in so se vrnili na - na žalost običajne - redne oziroma načrtovane prekinitve.

"Preživeli smo že devet mesecev vojne in Rusija ni našla načina, da nas zlomi"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem rednem video nagovoru v četrtek pohvalil Ukrajince in njihov uporniški duh spričo ruske invazije. "Preživeli smo že devet mesecev vojne in Rusija ni našla načina, da nas zlomi. In ga tudi ne bo," je zatrdil. Obenem je priznal, da imajo težave pri obnovi oskrbe z elektriko in vodo po sredinih napadih, ki jih je označil kot "maščevanje poražencev".

Njegova soproga Olena Zelenska je medtem v pogovoru za britanski BBC zatrdila, da bodo Ukrajinci kljub mrazu in električnim mrkom preživeli prihajajočo zimo ter se še naprej borili, saj "brez zmage ne more biti miru".