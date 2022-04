Kijevski simfoniki kot glas Ukrajine na turneji po Nemčiji

Kijevski simfoniki so na turneji po Nemčiji, kjer bodo nastopali do 1. maja. Glas Ukrajine se mora slišati po vsem svetu, je sporočilo Kijevskega simfoničnega orkestra. Glasba je njihov odgovor na ruski napad na Ukrajino, so še sporočili.

Glas Ukrajine je tudi moto njihove turneje, v okviru katere so kijevski simfoniki že koncertirali na Poljskem. "Ukrajinski glasbeniki morajo postati glas Ukrajine in tistih Ukrajincev, ki so zaradi ruske agresije ostali brez glasu," je še njihovo sporočilo. icon-expand Glas Ukrajine je sporočilo ukrajinskih simfonikov, ki pod vodstvom dirigenta Luigija Gaggera koncertirajo v Nemčiji. FOTO: Profimedia "Prav sedaj se mora ukrajinski glas širiti po vsem svetu. Na turneje se odpravljamo, da z jezikom glasbe nagovorimo vsako srce," so po poročanju nemškega Deutsche Welle zapisali kijevski simfoniki na svoji spletni strani. Ob tem so dodali, da želijo rusko agresijo premagati z nežno močjo glasbe. V Nemčiji bodo kijevski simfoniki nastopili v sedmih koncertnih hišah, med drugim v berlinski filharmoniji. Turnejo so v ponedeljek začeli v Palači kulture nemškega mesta Dresden. Na programu so dela ukrajinskih skladateljev iz treh stoletij. Program se začne s prvo simfonijo rusko-italijanskega skladatelja ukrajinskega rodu Maksima Berezovskega (1745-1777) in konča s tretjo simfonijo ukrajinskega skladatelja Borisa Ljatošinskega (1895-1968). Orkester pod vodstvom italijanskega dirigenta Luigija Gaggera si tudi želi, da bi s svojo glasbo "vsem ljudem dali upanje na miroljubno prihodnost in vero v obnovo Ukrajine, ki bo močnejša in lepša kot nikoli doslej".