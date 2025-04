13-letni Kirilo s tremi drobci v glavi reševal iz avtobusa smrti

13-letni Kirilo Ilijašenko se je v nedeljo zjutraj skupaj z mamo peljal na mestnem avtobusu na severovzhodu Ukrajine. Vozili so po ulici Bankova v središču Sumija, ko se je zaslišal žvižgajoč zvok. Dve balistični raketi tipa iskander, ki so ju nad mesto izstrelile ruske sile, sta sejali smrt in uničenje. Zadet je bil tudi Kirilov avtobus, potniki so bili v šoku, nekateri tudi mrtvi, vendar je najstnik ohranil mirno kri. Iz goreče pasti je začel reševati druge ljudi, čeprav so kovinski drobci zadeli tudi njega.

"V tistem trenutku nisem razmišljal, le odzval sem se. Gnal me je adrenalin," danes 13-letni Ukrajinec z obvezanim čelom priznava tamkajšnjim medijem. Potnike je reševal povsem nagonsko, čeprav ni imel nobenih predhodnih izkušenj ali usposabljanj v nudenju pomoči.

Ukrajina slavi junaštvo 13-letnega Kirila Ilijašenka FOTO: AP icon-expand

Smrtonosna eksplozija v samem središču Sumija je udarila tik ob poti njegovega avtobusa. "Peljali smo se po ulici Bankova, ko sem zaslišal, kako nekaj žvižga in pada. Nato so ljudje začeli kričati, okna so se razletela. Padel sem na tla in steklo je začelo deževati po meni," opisuje dramatično dogajanje na cvetno nedeljo dopoldne.

Ranjena tako on kot njegova mati

Sprva so bili vsi zvoki pridušeni, nato pa je pogledal okoli sebe in zavohal nekaj gorečega. Zavedel se je, da je avtobus že zagorel, ali pa se bo to vsak hip zgodilo. "Hitro sem vstal in poskušal odblokirati vrata avtobusa, vendar se niso hotela odpreti. Skozi okno sem vrgel torbo in nato ven skočil tudi sam ter skušal vrata odpreti od zunaj," pripoveduje.

Avtobus smrti v Sumiju FOTO: AP icon-expand

Ko so se vrata vendarle odprla, je začel pomagati ranjenim potnikom, ki so bili v hudem šoku. Okrvavljen je bil tudi obraz njegove mame Marine in Kirilo priznava, da se je močno prestrašil. V napadu je bil sicer ranjen tudi sam, v glavo so ga zadeli trije kovinski drobci. Največjega so zdravniki izvlekli, za druga dva pa so mu dejali, da sta se zasadila pregloboko. Čeprav njegovo življenje ni ogroženo, ostaja pod zdravniškim nadzorom, piše Ukrajinska pravda.

'Primer resničnega junaštva'

Kirilova mati priznava, da si še vedno ni opomogla od grozljive izkušnje. "Težko je zapreti oči, saj zagledam te prizore. Vso noč nisem spala, čustveno je zelo težko. Bila sem na tem avtobusu in videla svojega sina, kako pomaga drugim. V tistem trenutku sem se zavedala, da sem vzgojila pravega moškega," je ponosna.

Ponosni so tudi na njegovi osnovni šoli v Sumiju, kjer deček obiskuje osmi razred, pri lokalnem klubu pa trenira rokoborbo prostega sloga. Njegovo dejanje so označili za primer resničnega junaštva, staršem pa se zahvalili, da so vzgojili takšnega sina. V bolnišnici ga je obiskal tudi ukrajinski notranji minister Igor Klimenko, ki je prišel na kraj tragedije. "Vsa država se zahvaljuje Kirilu za njegova dejanja. To je naša nova generacija junakov – pogumnih, odločnih in nesebičnih," je dejal minister.

Avtobus smrti v Sumiju FOTO: AP icon-expand

Fotografije, ki jih je po napadu objavila tiskovna agencija AP, prikazujejo popolno razdejanje. Okrvavljeni sedeži, na enem še vedno leži truplo ene izmed potnic. Mlaka krvi je tudi okoli avtobusa, žalujoči svojci objokujejo bližnje.

Visok krvni davek

V nedeljo ob 10.20 sta dve ruski balistični raketi zadeli središče mesta Sumi na severovzhodu Ukrajine, ki je od ruske meje oddaljeno le 50 kilometrov. Projektila z več kot 500-kilogramsko bojno glavo sta zadela poslopje državne univerze, v bližini katere se je v tistem trenutku nahajalo tudi več civilistov, smrtonosni udar je smrt sejal tudi v okolici. Napad je za seboj pustil 34 mrtvih in 117 ranjenih, med žrtvami so tudi otroci. Ukrajina je razglasila tridnevno žalovanje. Zahod in Kijev sta napad označila za vojni zločin, Rusi pa se branijo, da so raketi izstrelili na "kraj srečanja poveljniškega osebja" ukrajinske vojske. Ob tem so ukrajinsko stran obtožili, da civiliste uporablja kot živi ščit.