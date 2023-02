Kitajska poziva k mirovnim pogovorom, ZDA Ukrajini obljubljajo nove milijarde

Dokument so pripravili po obtožbah Zahoda, da Kitajska razmišlja o oboroževanju Rusije. Slednje je sicer Peking zavrnil kot lažne informacije. "Vse strani bi morale podpreti Rusijo in Ukrajino pri delu v isti smeri in čim prejšnji ponovni vzpostavitvi neposrednega dialoga," piše v načrtu, ki so ga objavili na spletni strani zunanjega ministrstva.

Ruski predsednik Vladimir Putin je od začetka invazije v Ukrajini že večkrat zagrozil z jedrskim orožjem. Kitajska v dokumentu poudarja nasprotovanje ne le uporabi jedrskega orožja, temveč tudi grožnji z njegovo uporabo. Peking pa izpostavlja nujnost zaščite civilnega prebivalstva. "Strani v spopadu bi morale dosledno spoštovati mednarodno humanitarno pravo in se izogibati napadom na civiliste ali civilne objekte," piše v dokumentu.

ZDA so se na kitajski mirovni načrt odzvale kritično. Svetovalec ameriškega predsednika Joeja Bidna za nacionalno varnost Jake Sullivan je poudaril, da bi se vojna lahko končala jutri, če bi Rusija prenehala napadati Ukrajino in umaknila svoje sile. Kot je še dejal za ameriško televizijsko mrežo CNN, je Rusija to vojno že izgubila. "Cilji Rusije v tej vojni so bili izbrisati Ukrajino z zemljevida in jo vključiti v Rusijo. To jim ni uspelo in jim ne more uspeti," je dejal.