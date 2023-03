Kitajske 'lovske puške': Peking Moskvi na zvite načine pomaga z orožjem

Carinski podatki, ki jih je pridobil Politico, namreč razkrivajo neposredne pošiljke kitajskih jurišnih pušk, pa tudi pošiljke brezpilotnih letal in neprebojnih jopičev, ki potekajo prek Turčije in ZAE. Pošiljke so potovale med junijem in decembrom 2022 - po podatkih ImportGeniusa, zbiralnika carinskih podatkov.

China North Industries Group Corporation Limited, eno največjih obrambnih podjetij v državni lasti, je junija 2022 poslalo puške ruskemu podjetju, ki prav tako posluje z rusko državo in vojsko. Puške CQ-A so oblikovane po vzoru M16, vendar v podatkih označene kot "civilne lovske puške". Uporabljale naj bi jih paravojaške policije na Kitajskem in oborožene sile od Filipinov do Južnega Sudana in Paragvaja.

Kot nadaljuje Politico, so ruski subjekti konec leta 2022 prejeli tudi 12 kitajskih pošiljk delov za brezpilotna letala ter več kot 12 ton kitajskih neprebojnih jopičev, ki so bili poslani prek Turčije.

In poudarjajo - čeprav carinski podatki ne kažejo, da Peking prodaja veliko količino orožja Moskvi, pa bolj temeljit pogled razkriva, da Kitajska ruskim podjetjem dobavlja opremo za "dvojno rabo" - komercialne predmete, ki bi se prav tako lahko uporabljali na bojišču v Ukrajini.

To je sicer prva potrditev, da Kitajska pošilja puške in neprebojne jopiče ruskim podjetjem, kot tudi potrditev, da tja še naprej potujejo deli brezpilotnih letal, kljub obljubam vsaj enega podjetja, da bo prekinilo poslovanje v Rusiji in Ukrajini, da bi zagotovilo, da njihovi izdelki ne bodo v pomoč vojnim naporom katere od vpletenih strani.