Kitajsko naj bi motila beseda 'vojna'

V besedilu navaja, da večina članic ostro obsoja vojno v Ukrajini in da so bile na srečanju v mestu Bangalore podane različne ocene situacije in sankcij. V opombah nato še navede, da so na dva odstavka o vojni, ki sta bila vzeta iz izjave voditeljev držav G20 novembra lani, pristale vse države razen Kitajske in Rusije.

Glede na navedbe virov naj bi si Kitajska prizadevala spremeniti besedilo iz novembra, pri čemer naj bi jih motila zlasti beseda "vojna". Kitajski in ruski predstavnik naj bi sicer po besedah visokega indijskega predstavnika Ajaya Setha utemeljila zavrnitev ubeseditve, češ da je njun mandat omejen na gospodarska in finančna vprašanja.

"Po drugi strani pa je vseh ostalih 18 držav menilo, da ima vojna učinke na globalno gospodarstvo in jo je treba omeniti," je dejal Seth.

Brez izjave so po začetku ruske agresije nad Ukrajino končala tudi predhodna srečanja finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank skupine G20.

Kitajska se želi v zvezi z vojno v Ukrajini predstaviti kot nevtralna, obenem pa ohranja tesne vezi s strateško zaveznico Rusijo. V petek na prvo obletnico invazije je Kitajska objavila predlog v 12 točkah, v katerem poziva k politični rešitvi krize. Zaveznice Ukrajine so se nanj odzvale s skepticizmom.

Tudi gostiteljica srečanja Indija zavrača obsodbo Rusije, ki je za New Delhi največja dobaviteljica orožja, v zadnjem letu pa je postala tudi pomemben vir nafte za državo.