Kje je Ivan Kurs in kaj se je z njim zgodilo?

24. maja, ob 5.30 uri, se je ruska vohunska ladja Ivan Kurs nahajala 140 kilometrov severovzhodno od bosporske ožine. Tam naj bi izvajala naloge varovanja plinovodov Turški tok in Modri tok, ko so na krovu zazvonili alarmi. Proti ladji so se z veliko hitrostjo bližali trije ukrajinski vodni droni, naloženi z eksplozivom. Vanje so se usmerile 14,5-milimetrske mornariške strojnice KPV. Enega od dronov je razneslo na gladini, eden pa se je izognil baraži in trčil v zadnji levi bok ladje. Kaj se je zgodilo potem?

Najprej ruska verzija. Obrambno ministrstvo je trdilo, da je posadka "uspešno uničila vse tri gliserje brez posadke". Kot dokaz so objavili tudi posnetek približevanja drona ladji črnomorske flote. Tega je pod točo izstrelkov z ladje razneslo. Ukrajinska vojska je z objavo posnetka s kamere, nameščene na vodnem dronu, postavila trditve ruskega obrambnega ministrstva na laž. Posnetek namreč prikazuje, da se je vsaj enemu plovilu uspelo izogniti delovanju mornariških strojnic, se približati ladji in trčiti vanjo.

Ivan Kurs je po vsej verjetnosti utrpel škodo. Kakšna je, v tem trenutku ni znano. Po spletu so hitro zaokrožile domnevne fotografije močno poškodovanega trupa ladje, vendar se je kmalu izkazalo, da gre za skoraj 23 let staro fotografijo ameriškega rušilca USS Cole, ki je v Jemnu napadla Al-kaida.

Da je z ladjo vse v redu, so nato hiteli dokazati na ruski strani. Obrambno ministrstvo je objavilo posnetke vrnitve ladje v sevastopolsko pristanišče črnomorske flote, hkrati se je iz drugih virov pojavilo še nekaj fotografij, ki naj bi dokazovale, da je ladja nepoškodovana. A tudi v tem primeru ne gre brez kontroverznosti, saj so nekatere fotografije najbrž prav tako stare. Verodostojnosti posnetka ruskega obrambnega ministrstva pa ni mogoče neodvisno preveriti. Nekateri tudi ugibajo, da bi lahko šlo za star posnetek ali pa za drugo ladjo istega razreda, Jurij Ivanov.

Tudi v primeru napada na vohunsko ladjo se v informacijski sferi odvijajo ostri spopadi med podporniki ene in druge strani, ki se trudita prikazati svoje uspehe in diskreditirati informacije nasprotnika.

Ivan Kurs je 4000-tonska ladja za zbiranje obveščevalnih podatkov. V dolžino meri 95 metrov, dosega hitrost 20 vozlov. Oborožena je s štirimi 14,5-milimetrskimi strojnicami ter šestimi prenosnimi protiletalskimi sistemi 9K38 Igla. Gre za eno novejših ruskih ladij, ki je v uporabi ruske mornarice od leta 2017. V načrtih je bila gradnja štirih ladij do leta 2020, vendar se je časovnica zamaknila do leta 2025.