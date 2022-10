Kje je ruska vojska? '1.150.000 vojakov manjka'

"Mobilizirali smo 300.000 ljudi, naša vojska jih šteje dva milijona, na bojišču pa jih je 150.000, ki so dejansko vojaki. Govorijo, da so to le kopenske sile, čeprav so vključene tudi zračne enote in flote," je dejal Solovjov. "1.150.000 vojakov. Kdo so in kje so?"

Rusija kot največja država na svetu meji na mnogo drugih držav, kjer so ruski vojaki razvrščeni ob mejah. Kljub temu se število preostalih vojakov ne izide. Kar Solovjova najbolj bega, je dejstvo, da Herson in Zaporožje do zdaj še nista "nasičena z rusko vojsko." "1.150.000 vojakov manjka in jih ni nikjer najti," dodaja.