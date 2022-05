'Klasični okusi vaših najljubših brezalkoholnih pijač' po rusko

Po eksodusu niza tujih podjetij iz Rusije zaradi vojne z Ukrajino, Rusi iščejo rešitve znotraj domačega gospodarstva. McDonald's bi zamenjal Stric Vanja, proizvodnja avtomobilov Lada se bo nadaljevala pod blagovno znamko Moskvič iz časov Sovjetske zveze, na tržišče pa so že poslali tudi svojo različico priljubljenih gaziranih pijač Coca Cola, Fanta in Sprite. Barve so ostale enake, imena pa podobna - poimenovali so jih namreč CoolCola, Fancy in Street.

Rusi se lahko po novem odžejajo z domačimi mehurčki. Pod njih se je podpisal moskovski obrat Ochakovo, ki je bilo leta 1978 ustanovljeno še v Sovjetski zvezi, proizvaja pa denimo tudi tradicionalne ruske napitke, kot je medovukha, fermentirana pijača z nizko vsebnostjo alkohola, podobna naši medici. "Klasični okusi vaših najljubših brezalkoholnih pijač. Popolnoma potešijo vašo žejo in vam omogočijo, da se osvežite," oglašujejo prepoznavno rjavo, oranžno in zeleno mehurčkasto vsebino. Naštevajo, da vsebuje vodo, sladkor, citronsko kislino, naravne arome. Svojo CoolColo denimo opisujejo kot "osvežilno pijačo s kultnim okusom". Pijače so na voljo v plastenkah po pol litra ali liter in pol. Marca je ameriško podjetje Coca-Cola napovedalo prekinitev poslovanja v Rusiji zaradi razmer okoli Ukrajine in cene pijač so takrat močno poskočile. Ta mesec je izvršni direktor družbe James Quincy dejal, da Coca-Cola Company ne izključuje niti popolnega umika z ruskega trga. Še en velik proizvajalec gaziranih pijač, PepsiCo, je marca sporočil, da v Rusiji ukinja prodajo pijač pod blagovnimi znamkami Pepsi, 7 up in Mirinda, je spomnila ruska tiskovna agencija Tass. Ko je marca ameriški velikan hitre prehrane McDonald's sporočil, da začasno zapira svoje restavracije v Rusiji, je lokalna veriga Stric Vanja na pristojno ministrstvo vložili vlogo za zaščito logotipa, ki z rumeni obrnjenim "ve-jem" na rdeči podlagi močno spominja prav na znameniti McDonald'sov "m". PREBERI ŠE Slovo McDonald'sa iz Rusije po 30 letih, lade bo izdeloval Moskvič Ravno ta teden je McDonald's nato sporočil, da bo po več kot 30 letih res zapustil Rusijo in prodal svoje tamkajšnje restavracije s hitro prehrano lokalnemu kupcu, ki pa ne bo smel uporabljati njihove blagovne znamke. Isti dan je tudi francoski Renault sporočil, da je Moskvi prodal svoje rusko premoženje, kar vključuje 68-odstotni delež v podjetju Avtovaz, ki proizvaja avtomobile znamke lada. Moskovski župan je dejal, da se bo proizvodnja osebnih avtomobilov v Renaultovi tovarni nadaljevala pod blagovno znamko Moskvič iz časov Sovjetske zveze.