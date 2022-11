Kličko: Pred Kijevčani najhujša zima po drugi svetovni vojni

Vitalij Kličko je dejal, da se mora ukrajinska prestolnica pripraviti na "najslabši možen scenarij" obsežnih izpadov električne energije ob zelo nizkih temperaturah. Po njegovih besedah želi ruski predsednik Vladimir Putin prebivalce Ukrajine ustrahovati, jih prisiliti, da zmrznejo in ostanejo v temi, ter s tem pritisniti na ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

"Vendar se to ne bo zgodilo. Mislim, da bodo ljudje postali samo še bolj jezni in odločni. Ne bomo umrli ali pobegnili," je dodal Kličko in Nemčijo pozval, naj poleg orožja v Ukrajino nujno pošlje tudi generatorje, zaščitna oblačila in drugo humanitarno blago.