Ko zaškripajo gosenice T-14 Armate, se razširijo čenče

T-14 Armata, ruski tank naslednje generacije, spet buri duhove. Tudi tokrat je bila dovolj že zgolj objava videa 55-tonskega "Objekta 148", ki premaguje jesenski blatni poligon v ruskem Kazanu, da so se pojavile špekulacije in govorice o tem, da se odpravlja na ukrajinsko bojišče. Uradno pa iz Moskve prihajajo povsem kontradiktorni signali, saj je Putin ukazal zaustavitev več deset milijard evrov težkega državnega programa za oboroževanje (GVP 2027), v sklopu katerega sta bila financirana tudi razvoj in proizvodnja tanka, ki že osem let povzroča skrbi na zahodu.

Pred dnevi so se na spletu znova pojavili posnetki enega od, vsaj na papirju, potencialno najmočnejših ruskih kopenskih orožij. "Najnaprednejši tank na svetu" T-14 Armata, ki ga je javnost prvič videla pred sedmimi leti, je posnel eden od mobiliziranih vojakov, ki se usposabljajo na vojaškem poligonu približno 800 kilometrov vzhodno od Moskve v okolici Kazana, glavnega mesta avtonomne republike Tatarstan.

Čakajoč Armato Ob začetku ruske invazije na Ukrajino so tisti - in ni jih bilo malo -, ki ne poznajo vseh težav in preglavic ruske vojaške industrije, pričakovali prve posnetke razvpitega tanka v akciji. Armata je v zadnjih letih namreč reden gost devetomajske parade na ploščadi Rdečega trga v Moskvi, kjer igra simbolno vlogo pri razkazovanju mišic politične vrhuške, ruskih kopenskih enot in domače vojaške industrije. Toda, kot je to v navadi za orožja nove generacije, se tudi pri Armati vrstijo težave, ki odlašajo začetek serijske proizvodnje. Te so povezane z različnimi faktorji, največja težava pa naj bi bili zapleti pri proizvodnji in predvsem težave s financiranjem programa.

Po prvotnih načrtih naj bi namreč ruska vojska do leta 2020 že imela na voljo 2300 tankov T-14, vendar so že leta 2018 sporočili, da se bo dobava zavlekla do leta 2025. Nato so še poleti istega leta javnost obvestili, da je program za razvoj enega najmodernejših tankov na svetu ukinjen. Lansko leto so se nato stvari znova zasukale in agencija TASS je poročala, da se bo proizvodnja Armate kmalu začela. Letos naj bi 2. stražni Tamanski motorizirani diviziji, po vseh opravljenih preizkusih, začeli dobavljati 100 T-14 Armat, za proizvodnjo katerih je zadolženo podjetje Uralvagonzavod iz Nižnjega Tagila. Državni Rostec, ki je lastnik Uralvagonzavoda, je decembra sporočil, da je serijska proizvodnja tankov stekla in da bodo ruske oborožene sile do leta 2023 "že" prejele 40 tankov.

Nato pa nov obrat. Tik pred objavo zadnjih posnetkov, sta Moscow Times in Newsweek poročala, da je bila proizvodnja najnovejšega tanka zaustavljena. Razlog? Revizija več kot 100 miljard evrov vrednega državnega programa za oboroževanje (GVP 2027). Ruski predsednik Vladimir Putin je v začetku novembra odredil strožji nadzor nad finančnimi sredstvi za vojsko, potem ko je ta v Ukrajini utrpela več neuspehov. Moskovski časnik Vedomosti, ki se sklicuje na vir blizu obrambnega ministrstva in ruskega vojaško-industrijskega kompleksa, poroča, da Putinov ukaz vključuje tudi zaustavitev proizvodnje tanka, ki je na zahodu povzročil precej skrbi in prisilil (ali spodbudil) države kot so Velika Britanija, Nemčija in Francija v posodobitev obstoječih tankov in razvoj novih. Nov posnetek, nove špekulacije Kot je v navadi, T-14 Armato spremljajo nepreverjene informacije, nebrojne špekulacije, presežni slavospevi in tudi porogljive kritike. Dejstvo pa je, da tank na bojišču še ni bil preizkušen, prav tako ni znano, koliko so jih Rusi v resnici sploh proizvedli. Najbolj pesimistične ocene navajajo število 20, pri tem pa upoštevajo tudi testne modele. O resničnem številu proizvedenih Armat verjetno največ vedo v Kremlju.

Posnetki usposabljanja tankovskih posadk T-14 v Kazanu so se začeli pogosteje pojavljati jeseni. Takrat so se tudi pojavile prve govorice, da bi tank lahko kmalu prišel na ukrajinsko bojišče. Nekateri viri so po objavi najbolj svežega kazanskega posnetka celo poročali, da naj bi v Ukrajino že prispelo 10 tankov s posadkami in podpornimi ekipami, vendar zaenkrat o tem ni nobenih informacij - ne s strani Ukrajine in njenih zahodnih zaveznikov ter tudi ne iz Moskve. Vojaški poznavalci pravijo, da je uporaba tanka, ob predpostavki, da je serijska proizvodnja v resnici stekla, v ukrajinskem vojnem teatru malo verjetna. Moskva si namreč ne more privoščiti, da bi se ponovila zgodba z zajetjem modernega tanka T-90M, ki so ga ruske enote ob naglem umiku iz Harkova pustile za sabo. Če bi najnovejša tehnologija padla v roke Ukrajincem, bi to bila prava mala katastrofa za Rusijo, pravijo. Prav nič pa ugledu tanka ne bi pomagali prizori njegovega uničenja, kar bi v Kijevu hitro izkoristili za še eno propagadno zmago. Kljub zavidljivi tehnologiji, zaščiti in oborožitvi, tudi T-14 Armata ni neuničljiv.

T-14 Armata na vadbišču v Kazanu