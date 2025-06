Kolesarska akcija za pomoč otrokom iz Sumske oblasti

"Dobrodelna kolesarska vožnja je namenjena reševanju mladih življenj v Ukrajini," so sporočili z ukrajinskega veleposlaništva v Ljubljani, kjer prebivalce Slovenije vabijo, naj se jim 7. junija pridružijo in na ta način podprejo otroke iz Sumske oblasti.

Dobrodelna vožnja bo potekala po Poti spominov in tovarištva (PST), ki je dolga okoli 33 kilometrov - dolžina, ki je, kot so poudarili na veleposlaništvu, enaka razdalji med mestom Sumi in rusko mejo. Sodelujoči v dobrodelnem kolesarjenju bodo sicer prevozili zgolj pet kilometrov.

Udeleženci bodo s sodelovanjem na dobrodelni akciji pomagali začeti polno akcijo zbiranja sredstev za opremljanje otroške klinike v Sumiju s pomembnimi medicinskimi pripomočki iz Slovenije, tamkajšnji otroci pa bodo s tem imeli možnost za okrevanje. Vse donacije se bodo zbirale prek namenskega računa Karitas, kampanja pa bo potekala do dneva neodvisnosti Ukrajine.

Start kolesarskega dogodka bo pri Koseškem bajerju (PST KT-2), na čelu vožnje pa bodo profesionalni kolesarji in častni ambasadorji kampanje. Simboličen začetek kolesarjenja bo ob 15.05.