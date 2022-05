Konvoj 20 ukrajinskih sirot, ki prihajajo v Slovenijo, krenil na pot

Gre za sirote in otroke brez spremstva staršev iz luganske sirotišnice št. 2. V Slovenijo prihajajo v spremstvu strokovnega osebja iz Ukrajine in njegovih otrok, ostali pa naj bi do preklica vojnega stanja v Ukrajini. Skupaj prihaja v Slovenijo 38 beguncev iz Ukrajine; poleg 20 sirot še 18 spremljevalcev, med njimi tri zdravnice in štiri medicinske sestre.

Kljub temu Curk verjame "v mednarodno pravo in pa v odprtost prostora" ter da bodo otroci kmalu prečkali ozemlje Ukrajine in mejo, ki jih loči od Evropske unije. Zagotovil je, da bodo javnost obvestili, ko bodo otroci nameščeni v Sloveniji.

Takoj po prihodu bodo otroci zdravniško pregledani, potem pa bodo njihovi skrbniki zaprosili, da se otrokom podeli status oseb z začasno zaščito po zakonu o začasni zaščiti razseljenih oseb. V kraju Prestranek sta tudi vrtec in šola, ki ju bodo lahko obiskovale sirote iz Ukrajine.

Spomnimo

Zaradi spopadov v Ukrajini je morala svoje prostore zapustiti tudi sirotišnica v Severodonecku. Evakuirali so se v Lvov. Brez staršev in pravega doma so morale tako ukrajinske sirote zapustiti še tisti kraj, ki jim je nudil zavetje, skrb in ljubezen. Otroci so se s svojim najljubšimi igračkami na pot podali že v času Donbaške vojne leta 2014. V času ukrajinske vojne pa so se morali na pot podati znova.

Vojna jih je tokrat pregnala vse do skrajnega zahoda, v Lvov, kamor je prispelo 40 otrok. Območje so zapustili še pravočasno, saj je kasneje ena od raket padla prav na sirotišnico, ki se je znašla znotraj vojne vihre. V napadu je bila sirotišnica poškodovana.

Na pomoč otrokom, ki so že sicer v hudih stiskah, je na pomoč v sodelovanju z ZPM Moste-Polje priskočil tudi POP TV. Skupaj smo sprožili humanitarno akcijo. S skupnimi močmi smo zbirali sredstva za pomoč otrokom te ukrajinske sirotišnice.