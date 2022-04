Konvoji orožja z Zahoda bodo za Ruse legitimne tarče

Vsak poskus Zahoda, da bi povzročili večjo škodo ruski vojski ali njenim separatističnim zaveznikom, bo "ostro zatrt", je Rjabkov dejal v intervjuju za tiskovno agencijo Tass. "Opozarjamo, da bodo konvoji orožja ZDA in Nata po ukrajinskem ozemlju za nas predstavljali legitimne vojaške tarče, " pri Reutersu povzemajo njegove navedbe. "Američani in drugi Zahodnjaki morajo razumeti, da bodo vsakršni poskusi, da bi upočasnili našo posebno operacijo in povzročili škodo ruskim silam ter enotam Ljudskih republik Doneck ali Lugansk, ostro zatrti," je opozoril.

Obisk je organizirala Poljska, ki skrbi tudi za logistiko in varnost delegacije v Ukrajini. Programa obiska štirih predsednikov, ki so z vlakom v Kijev odpotovali iz poljskega mesta Rzeszow blizu ukrajinske meje, iz varnostnih razlogov sicer niso razkrili.

Predsedniki Poljske in treh baltskih držav, Litve, Latvije in Estonije, so danes z vlakom odpotovali v Kijev, kjer naj bi se srečali z ukrajinskim predsednikom Zelenskim ter izkazali podporo in solidarnost z Ukrajino ob ruski invaziji.

"Na poti v Kijev z močnim sporočilom politične podpore in vojaške pomoči," je tvitnil litovski predsednik Gitanas Nauseda , ki je objavil fotografijo štirih voditeljev ob vlaku. Estonski predsednik Alar Karis in njegov latvijski kolega Egils Levits sta na Twitterju prav tako delila fotografije z železniškega perona.

Glede na poročila in satelitske posnetke, ki jih navaja BBC , Rusija kopiči enote in opremo ob meji z Ukrajino, znotraj Ukrajine pa krepi operacije okrog mesta Izjum in pripravlja napade proti Slovjansku.

Rusija, ki naj bi podcenjevala odpor ukrajinskih sil, se je medtem že v celoti umaknila z območja prestolnice Kijev in krepi navzočnost na vzhodu države, kjer naj bi pripravljala silovito ofenzivo za zavzetje regij Doneck in Lugansk.

Da so ruske sile v invaziji na Ukrajino verjetno zagrešile zločine proti človeštvu, pa v svojem poročilu opozarja neodvisna preiskovalna komisija Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse).

Buča je prizorišče umorov več sto civilistov, razsežnosti grozodejstev pa so se pokazale potem, ko so se pred dobrim tednom iz krajev v okolici Kijeva umaknile ruske sile.

Ukrajina je "prizorišče zločina", je danes ob obisku Buče opozoril glavni tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Karim Khan . "Tukaj smo, ker imamo utemeljene razloge za domnevo, da so storjena kazniva dejanja, ki so v pristojnosti sodišča," je dejal.

V Buči in drugih predmestjih Kijeva, ki so jih zasedle ruske čete, je bilo ubitih več kot 720 ljudi, več kot 200 jih štejejo za pogrešane, pa poroča ukrajinsko notranje ministrstvo. Župan Buče Anatolij Fedoruk je dejal, da so na njihovem območju našli 403 trupla, število pa bi se lahko povečalo, ko bodo minolovci prečesali območje.

Ukrajinske sile so medtem v torek poročale o zajetju vidnega proruskega poslanca in enega najbogatejših ljudi v Ukrajini Viktorja Medvedčuka , ki zaradi tesnih vezi z Moskvo velja za kontroverzno osebnost. Po začetku ruske invazije je pobegnil iz hišnega pripora, sedaj pa so ga ukrajinske sile v posebni operaciji prijele.

V Ukrajini je bilo od začetka ruske invazije 24. februarja poškodovanih tudi skoraj 100 kulturnih in verskih znamenitosti, je sporočila Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco).

Smrtne žrtve pa seveda beležijo tudi na drugi strani. Oblasti v osrednjem ukrajinskem mestu Dnipro, ki se je večinoma izognilo spopadom, so v sredo sporočile, da so v tamkajšnjih mrtvašnicah shranjena trupla več kot 1500 ruskih vojakov.

Združeni narodi so od začetka ruske invazije na Ukrajino uradno našteli okoli 1900 ubitih civilistov. Vendar pa do zdaj še niso uspeli zabeležiti vseh mrtvih.

Ukrajinsko generalno tožilstvo je sporočilo, da preiskuje tudi dogodke v okrožju Brovari, ki leži severovzhodno od Kijeva. V kleti v vasi Ševčenkove so medtem našli trupla šestih civilistov s strelnimi ranami, za to naj bi odgovorne ruske sile. Rusija je te obtožbe že zanikala.

V Ukrajini zaradi ruskih napadov danes brez humanitarnih koridorjev

Ukrajinske oblasti pa so sporočile, da zaradi blokad in kršitev premirja s strani ruske vojske danes ne bodo mogle odpreti humanitarnih koridorjev za evakuacijo civilistov iz obleganih mest. Ruske sile kršijo pravila mednarodnega prava, zato so razmere nevarne, je sporočila podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk.

"Žal danes ne bomo odpirali humanitarnih koridorjev. V regiji Zaporožje so okupatorji blokirali avtobuse, v regiji Lugansk pa kršijo premirje," zato bi bilo prenevarno vzpostavljati humanitarne koridorje, je opozorila.

"Ne samo da okupatorji ne spoštujejo standardov mednarodnega humanitarnega prava, ampak tudi ne morejo ustrezno nadzorovati svojih ljudi na terenu. Vse to ustvarja tako stopnjo nevarnosti (...), da danes ni mogoče odpreti humanitarnih koridorjev," je dodala.

V zadnjih nekaj dneh so ukrajinske oblasti na vzhodu Ukrajine, kjer se ruska vojska pripravlja na obsežno ofenzivo, vzpostavile več koridorjev, s katerimi so iz obleganih mest omogočili evakuacijo več tisoč ljudi.

Na evakuacijo iz Mariupola, ki ga že več kot mesec dni oblegajo ruske sile in je tarča močnega obstreljevanja in zračnih napadov, medtem po navedbah ukrajinskih oblasti še vedno čaka več kot 100.000 ljudi. Po zadnjih ocenah naj bi od začetka ruske invazije na Mariupol umrlo 21.000 civilistov.

Biden dejanja Rusije v Ukrajini označil za genocid, za Kremelj nesprejemljivo

Ameriški predsednik Joe Biden je najprej namignil, da Putin izvaja genocid, vendar ni šel v podrobnosti. Na novinarsko vprašanje je kasneje odvrnil, da je res omenil genocid. "Res sem temu rekel genocid. Vse bolj jasno postaja, da želi Putin izbrisati samo idejo Ukrajine," je odgovoril.

Ukrajinski predsednik Zelenski je nemudoma pozdravil izjavo. Na Twittterju je zapisal, da gre za besede resničnega voditelja. Zelenski že nekaj časa spodbuja zahodne voditelje, naj storijo podobno.

ZN genocid opredeljujejo kot dejanja z namenom uničenja nacionalne, etnične, rasne ali verske skupine v celoti ali deloma.

Po opredelitvi dejanj za genocid bi morali glede na pogodbo slediti ukrepi držav članic mednarodne pogodbe proti genocidu, katere članica so ZDA. Zaradi tega na primer predsednik Bill Clinton pokola 800.000 Tutsijev v Ruandi leta 1994 ni razglasil za genocid.

Biden je odločitev o tem, ali gre za genocid po mednarodnih standardih, prepustil pravnikom. "Zagotovo pa se mi zdi, da gre za genocid. Vse več dokazov prihaja na dan glede grozodejstev Rusov v Ukrajini in izvedeli bomo še več in pustili pravnikom, naj se mednarodno odločijo, ali opredelitev ustreza," je dejal Biden, ki je še prejšnji teden govoril, da gre za vojne zločine in ne za genocid.

Biden, ki je znan po prenagljenih izjavah, je med zadnjim obiskom Evrope dejal, da Putin več ne sme ostati na oblasti, kasneje pa pojasnil, da ne gre za spremembo politike ZDA, ampak le izraz moralnega ogorčenja.

Nesprejemljivo je, da ameriški predsednik svojega ruskega kolega obtožuje genocida v Ukrajini, so se danes na Bidnove izjave odzvali v Kremlju.

"S tem se ne strinjamo in menimo, da so takšni poskusi izkrivljanja realnosti nesprejemljivi, še posebej ker prihajajo od predsednika ZDA, države, katere dejanja v novejši zgodovini so dobro znana," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Macron svari pred verbalno eskalacijo

Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je danes opozoril, da bi morali biti svetovni voditelji previdni pri izbiri besed, saj verbalna eskalacija ne bo pomagala končati vojne. V pogovoru za francosko televizijo France 2 ni želel ponoviti Bidnovih obtožb, da Rusija izvaja genocid nad Ukrajinci.

"Rekel bi, da je Rusija enostransko sprožila najbolj brutalno vojno, da je ugotovljeno, da je vojne zločine zagrešila ruska vojska, in da je zdaj treba najti odgovorne in jih postaviti pred sodišče," je dejal Macron.

"To, kar se dogaja, je noro, to je neverjetno brutalno," je dodal. "A hkrati gledam na dejstva in se želim čim bolj potruditi, da bi še naprej lahko ustavili to vojno in obnovili mir. Nisem prepričan, da verbalna eskalacija temu služi," je dejal Macron.

Britanci bodo prepovedali uvoz ruskega jekla in železa

Velika Britanija pa je napovedala nove sankcije proti več Rusom in proruskim separatistom na vzhodu Ukrajine. London je od začetka ruske vojaške ofenzive na Ukrajino sankcioniral več kot 1400 posameznikov in podjetij, povezanih z Rusijo, vključno z več kot 100 ruskimi oligarhi in njihovimi družinskimi člani. Sankcije so bile doslej primarno usmerjene proti ruskim oligarhom in poslovnim subjektom, denimo trgovskim in transportnim podjetjem.

Nove sankcije, za katere so se odločili po poročilih o "barbarskih napadih na civiliste," pa vključujejo tudi Aleksandra Anančenka in Sergeja Kozlova, ki ju britansko zunanje ministrstvo opisuje kot "samooklicana" voditelja separatističnih ljudskih republik Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine, ki ju podpira Rusija. Sankcionirali naj bi še vodjo ruskega naftnega velikana Lukoil Vagita Alekperova in predsednika konglomerata Sistema Vladimirja Jevtušenkova. Sankcije naj bi poleg tega doletele družinske člane in sodelavce oligarhov Olega Deripaske in Mihaila Fridmana ter Marijo Lavrovo, soprogo ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova.

Britanska zunanja ministrica Liz Truss je dejala še, da bo najnovejši sveženj sankcij vključeval razširitev prepovedi uvoza ruskega blaga v Združeno kraljestvo, ki bo od četrtka naprej vključevala železo in jeklo.