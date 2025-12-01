Padla ukrajinska trdnjava? Rusija trdi, da je zavzela Pokrovsk

Ruska vojska je zavzela ukrajinsko mesto Pokrovsk v regiji Doneck na vzhodu države, za katerega so spopadi med Rusijo in Ukrajino potekali skoraj leto dni, je ruskim novinarjem zatrdil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je danes dejal, da je bil o zavzetju strateško pomembnega mesta Pokrovsk v regiji Doneck, ki je pomembno logistično središče, obveščen predsednik Vladimir Putin. Ruske sile so po poročanju ruskih medijev zavzele tudi mesto Vovčansk v sosednji regiji Harkov.

Kijev navedb Peskova o zavzetju ukrajinske trdnjave za zdaj ni potrdil. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer danes med obiskom v Parizu opozoril, da so boji okoli Pokrovska in v Harkovu še vedno intenzivni. Opazovalci menijo, da je Rusija svoje vojaške uspehe najverjetneje objavila pred pričakovanim obiskom posebnega odposlanca ZDA Stevea Witkoffa v Moskvi v torek, saj Kremelj želi pred pogovori o morebitnem mirovnem načrtu pokazati napredek.

Pomemben za oskrbovanje ukrajinskih sil v Donbasu

Pred slabim letom dni je bil Pokrovsk mirno mesto, precej globoko v zaledju fronte, ki je bilo hkrati pomembno logistično središče za oskrbovanje ukrajinskih sil v Donbasu. Toda zgodil se je padec Avdejevke v začetku leta 2024, ki mu je sledil preboj pri Očeretinu in nato še ruska zasedba Kurahova v začetku letošnjega leta. To je ruski vojski omogočilo, da se je Pokrovsku in njegovemu sestrskemu mestu Mirnogradu približala s treh smeri. Ukrajinski generalštab je prepoznal grožnjo in v Pokrovsk ter njegovo okolico napotil močne okrepitve, ki so Rusom preprečile hitro osvojitev mesta. Z njegovim padcem se namreč ruskim silam odpira pot proti Pavlogradu v dnipropetrovski regiji in naprej proti veliki reki Dneper, ki bi lahko bila končni ruski strateški cilj.

Ukrajinci so dolgo časa zadrževali rusko napredovanje na območju Pokrovska, vendar je Rusom v zadnjih mesecih uspelo doseči pomemben napredek. Pri tem so, poleg vojskovanja z droni in bombardiranja s težkimi jadralnimi bombami, uporabljali taktiko infiltracije manjših skupin vojakov, ki so izkoriščali vrzeli v ukrajinski obrambi in nato napadali iz zaledja. V zadnjem času je Rusom pomagala tudi megla, v zavetju katere so lahko sprožili več mehaniziranih napadov. Megla namreč omogoča večjo varnost pred droni.