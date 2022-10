'Kupil sem kompas, uro, spalno vrečo, prvo pomoč ... za dobra dva tisočaka'

"V 10 dneh je več kot tisoč naših rojakov prejelo poziv in se zglasilo na uradu za nabor," je v videu, objavljenem na Telegramu, pojasnil guverner Habarovska Mihail Degtjarev . "Približno polovico smo jih poslali domov, saj niso izpolnjevali zahtevanih kriterijev za opravljanje vojaške službe," je pojasnil v nadaljevanju. Zaradi težav pri mobilizaciji so vojaškega komisarja, zadolženega za nabor, Jurija Lajka razrešili s položaja, kar pa po besedah Degtjareva ne bo vplivalo na predviden načrt mobilizacije.

Nekateri vpoklicani moški so medtem za ruske medije pojasnili, da so morali sami financirati nakup vojaške opreme. Trije moški, ki so spregovorili za ruski portal E1, so povedali, da so sami kupili obutev, oblačila, nahrbtnike in drugo opremo.

"Kupil sem telefon, kompas, uro, spalno vrečo, očala, komplet prve pomoči in druge malenkosti. Na splošno sem zapravil okoli 120.000 rubljev (okoli 2100 evrov). Še dobro, da nam je pomagal delodajalec in nam dal 80.000 rubljev (okoli 1405 evrov)," je povedal eden od vojakov.

Drugi moški je pojasnil, da je za nakup nujnih stvari odštel skoraj 42.000 rubljev (740 evrov). V lokalnih trgovinah so potrebno opremo razprodali, zato jo je naročil v specializiranih trgovinah. Tretji moški pa je do zdaj nakupil za 44.000 rubljev (770 evrov) opreme, čaka pa ga še nakup kompleta prve pomoči.