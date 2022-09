Lavrov obljublja zaščito priključenim regijam, v Dumi kritike mobilizacije

Ukrajinska vojska je v zgodnjih jutranjih urah sporočila, da so ruske sile v zadnjem dnevu izvedle več deset raketnih in zračnih napadov na jugu in vzhodu Ukrajine. Pri tem naj bi ciljali vojaške baze in 35 naselij s civilisti.

Rusija napade na civiliste zanika, njena državna tiskovna agencija RIA pa je s sklicevanjem na neodvisne vire še pred tem sporočila, da so ukrajinske sile začele z obstreljevanjem ruskega skladišča z gnojili, v zgodnjih jutranjih urah pa naj bi v raketnem napadu na hotel v Hersonu ubili dve osebi. Po informacijah Kirilla Stremousova, je med mrtvima tudi nekdanji proruski ukrajinski poslanec Oleksiy Jouravko. "Reševalci še vedno pregledujejo ruševine in iščejo žrtve," je še dodal. V času napada naj bi se v hotelu nahajalo tudi več ruskih novinarjev, poročata Reuters in Guardian.

Lavrov: Priključene regije bodo uživale popolno zaščito Rusije

Medtem, ko v štirih vzhodnih ukrajinskih regijah teče tretji dan zbiranja referendumskih podpisov o priključitvi k Rusiji, je ruski zunanji minister Sergej Lavrov na generalnem srečanju Združenih narodov regijam v primeru priključitve obljubil "popolno zaščito Rusije." Dejal je, da bodo v primeru priključitve tam veljali "vsi zakoni, doktrine, koncepti in strategije Ruske federacije," pri čemer se je izrecno skliceval tudi na rusko doktrino o uporabi jedrskega orožja.