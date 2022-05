Lavrov: Rusija še ne namerava končati 'posebne vojaške operacije'

"Naša vojska svojih dejanj ne bo umetno prilagajala nobenemu datumu, vključno z dnevom zmage," je dejal Lavrov v intervjuju, ki je bil objavljen v nedeljo. "Kot vedno bomo slovesno praznovali 9. maj. Spomnite se tistih, ki so padli za osvoboditev Rusije in drugih republik nekdanje ZSSR, za osvoboditev Evrope izpod nacistične kuge," je še dodal.

Lavrov je zahodne medije obtožil, da so izkrivljali njegove pripombe o nevarnostih jedrske vojne, in dodal, da si Rusija neutrudno prizadeva doseči sporazume, ki bi zagotovili, da ne bo nihče sprožil jedrske vojne.

Pri tem je dodal, da je bila Rusija pobudnica sprejetja izjave o nedopustnosti jedrske vojne, ki je bila sprejeta na srečanju predsednikov Rusije Vladimirja Putina in ZDA Joeja Bidna junija 2021 v Ženevi. Zahodne medije je prav tako obtožil, da so ignorirali grožnje in opazke o jedrskem orožju, ko so te prihajale od zahodnih sil.

Nato in EU je obtožil, da sta se sprijaznila s prevlado Washingtona. ZDA in Kanado je prav tako obtožil, da usposabljata neonacistične enote, ki so se znašle v vrstah ukrajinske vojske, pri čemer se je skliceval na pripadnike ukrajinskega bataljona Azov. Njegovi pripadniki se še vedno zadržujejo v tovarni Azovstal v Mariupolu in branijo kompleks.

Rusija je bataljon, v katerem prevladujejo nacionalisti in ki je povezan s skrajno desnico, že večkrat obtožila vojnih zločinov, a ni predložila nobenih dokazov za to.