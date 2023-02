Leto po Putinovi invaziji na Ukrajino največ beguncev v Rusiji

Ukrajinci, ki bežijo pred posledicami vojne, ki divja po njihovi domovini, potrebujejo zaščito in podporo. V luči humanitarne pomoči in podpore državam, ki gostijo begunce, je tako nastal regionalni načrt za odziv na begunce. Načrt združuje ZN, nevladne organizacije in druge partnerje, ki se osredotočajo na podporo državam gostiteljicam, beguncem pa tako omogočajo dostop na varna območja. Poleg tega daje prioriteto zagotavljanju storitev kritične zaščite in humanitarne pomoči.

Med državami, ki so vključene v regionalni načrt, so med drugim Bolgarija, Češka, Madžarska, Poljska, Moldavija, Romunija in Slovaška. Skupaj je v te države pribežalo skoraj dva milijona in pol ukrajinskih beguncev. Največ, kar dober milijon in pol, jih je pribežalo na Poljsko. Je pa zanimiv podatek, da je skoraj tri milijone beguncev pribežalo v Rusijo, kar je več kot v vse omenjene države skupaj.