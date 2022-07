Lisičansk padel, naslednji trdnjavi bosta Slavjansk in Kramatorsk

Avstralija bo Ukrajini zagotovila dodatnih 34 oklepnih vozil v vrednosti slabih 66 milijonov evrov in prepovedala uvoz ruskega zlata, so danes sporočili iz urada premiera Anthonyja Albaneseja, ki je v nedeljo obiskal Kijev. Gre za 14 oklepnih transporterjev in 20 zaščitenih vozil Bushmaster, so sporočili iz urada avstralskega premierja, ki si je med obiskom v Ukrajini ogledal tudi mesta Buča, Irpin in Hostomel, kjer je "na lastne oči videl del opustošenja, ki ga je povzročila nezakonita ruska invazija na Ukrajino".