London dvomi, da se bo napovedana krepitev ruske vojske poznala v Ukrajini

Število pripadnikov vojaškega osebja, vključno s pogodbenimi vojaki in naborniki, naj bi se povečalo za 137.000 na približno 1,15 milijona. Preostanek je tako imenovano civilno osebje, zaposleno v vojski.

Odločitev je prišla dan po tem, ko je minilo pol leta od začetka ruskega napada na Ukrajino. V Kremlju zatrjujejo, da bojevanje poteka po načrtih, a zahodni analitiki menijo drugače. Trdijo namreč, da je Rusija izgubila že okoli 70 do 80 tisoč vojakov ter da je invazija izgubila svoj začetni zagon, ukrajinske sile pa vedno uspešneje hromijo logistiko ruske vojske.

V Londonu so sicer danes še opozorili, da zaenkrat ni povsem jasno, ali namerava Putin vojsko povečati na račun večjega števila nabornikov ali s privabljanjem več prostovoljcev v njene vrste. Trenutno vojaška obveznost v Rusiji velja za vse moške, stare od 18 do 27 let, a mnogi se ji lahko izognejo zaradi zdravstvenih težav ali z vpisom na fakulteto.

Kot piše BBC, naj bi v Rusiji v zadnjem času močno okrepili rekrutiranje, v vojsko naj bi vabili celo zapornike, ki jim v zameno obljubljajo prostost in denarno plačilo. A za zaposlitev v vojski se odločajo le redki, medtem ko naborniki tehnično gledano niso dolžni služiti vojaškega roka zunaj meja Rusije.