Lukašenko: Prigožin je v Rusiji, ne na ozemlju Belorusije

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je dejal, da se vodja skupine ruskih plačancev Wagner Jevgenij Prigožin trenutno ne nahaja v Belorusiji. Dodal je, da je v Rusiji, "morda v Moskvi ali v Sankt Peterburgu". "Ruski predsednik Vladimir Putin ni maščevalen in zlonameren. Prigožina ne bo ubil," je še komentiral in dodal, da so Wagnerjevi borci še vedno dobrodošli v njegovi državi.

icon-expand Aleksander Lukašenko in Vladimir Putin FOTO: AP Kje je vodja skupine Wagner Jevgenij Prigožin? Vprašanje se pojavlja vse od njegovega spodletelega upora 24. junija. Vse od takrat se namreč v javnosti ni pokazal. Da je prispel v Belorusijo, je 27. junija potrdil beloruski predsednik Aleksander Lukašenko. Zasebno letalo je namreč takrat v jutranjih urah prispelo na vojaško letališče južno od Minska. Takrat se je v glasovnem sporočilu javil tudi Prigožin, vendar pa njegove natančne lokacije ni potrdil nihče. Lukašenko je takrat dejal še, da bo Prigožin v državi deloval na lastne stroške. PREBERI ŠE Racija v Prigožinovi palači: našli tudi nagačenega aligatorja in lasulje Zdaj pa je beloruski predsednik razkril, da se vodja skupine Wagner v resnici ne nahaja v Belorusiji. "Prigožin se nahaja v Rusiji, ne v Belorusiji," je dejal po poročanju Deutsche Welle. Medtem ko nemški medij poroča, da se po besedah Lukašenka vodja ruskih plačancev nahaja v Sankt Peterburgu, pa Sky News navaja, da je beloruski vodja v resnici dejal, da je Prigožin "morda v Moskvi ali Sankt Peterburgu". "Jevgenij Prigožin je popolnoma svoboden in ni ogrožen. Prepričan sem, da Vladimir Putin ne bo ubil vodje Wagnerja," je dejal Lukašenko in dodal, da Putin ni zlonameren in maščevalen. Kazenska preiskava zoper Prigožina je sicer še vedno odprta. icon-expand Jevgenij Prigožin FOTO: AP Dodal je, da so Wagnerjeve čete še vedno v svojih taboriščih: "Kolikor sem obveščen, se borci Wagnerja nahajajo v svojih taboriščih. V stalnih taboriščih, kamor so se s fronte umaknili in okrevajo." Wagner pa lahko po njegovih besedah nekaj vojakov še vedno namesti v Belorusiji, če se tako odloči. Ne verjame, da bi se lahko borci obrnili proti njegovi državi, meni pa celo, da bi lahko plačance uporabili za obrambo Belorusije. "Ne gradimo taborišč. Ponudili smo jim več nekdanjih vojaških taborišč, ki so bila uporabljena v času Sovjetske zveze, tudi blizu Osipoviča. Toda Wagner ima drugačno vizijo uvajanja, ki vam je seveda ne bom povedal," je dejal. PREBERI ŠE 298 beloruskih šotorov za Wagnerjevce 'V primeru napada Zahoda ima Belorusija 'začrtane' jedrske cilje' "Belorusija ima vnaprej določene cilje za jedrske napade v primeru zahodne agresije," je dejal beloruski predsednik in ob tem poudaril, da Minsk orožja ne namerava uporabiti. A da bo v primeru napada Zahoda odgovor Belorusije takojšen. Lukašenko ob tem ocenjuje, da Ukrajina pred vrhom Nata, ki se bo prihodnji teden odvil v Litvi, načrtuje nekaj resnega. "Takšna poteza bi zagotovila uničenje ukrajinskih rezerv in bi pokopala lastne vojaške zmogljivosti," je ob tem povedal.