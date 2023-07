Lukašenko Wagnerjeve plačance prosil, naj usposobijo njegovo vojsko?

Upor se je ustavil šele potem, ko je Lukašenko posredoval z dogovorom, po katerem bi se Prigožin umaknil v Belorusijo. Kot del istega dogovora pa so Wagnerjeve čete dobile tudi možnost, da se vključijo v rusko vojsko ali organe kazenskega pregona, se vrnejo k družini in prijateljem ali pa s Prigožinom odidejo v Belorusijo.

Lukašenko je v petkovem govoru dejal, da se članov skupine Wagner ne boji, saj jih "že dolgo pozna". "To so ljudje, ki so se po vsem svetu borili za vzpostavitev normalne civilizacije. Zahod jih sovraži do srca," je dejal.

Opozoril je tudi, da se pripravlja "vojaško-politična kriza svetovnega obsega, kakršne v zgodovini človeštva še ni bilo", ter kritiziral Zahod, ker ne priznava potrebe po dialogu za rešitev krize. Evropsko unijo in Združene države je obtožil, da "pospešeno oborožujeta Poljsko" ter da Zahod iz Poljske ustvarja vadbišče, ki da ga želi uporabiti proti Belorusiji in Rusiji. "Tako se ustvarja še eno žarišče napetosti, ustvarja se še eno oporišče za agresijo najagresivnejše države na svetu in na žalost tudi najmočnejše - ZDA," je dejal.