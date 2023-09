Lvov tarča napada z droni

Droni so se nad mestom pojavili zgodaj zjutraj po lokalnem času, ko je po poročanju novinarja AFP odjeknilo več eksplozij. Ukrajinske zračne sile so potrdile, da je mesto tarča napada z brezpilotnimi letalniki, v odziv nanje pa se je sprožila zračna obramba.

Župan Lvova Andrij Sadovji je na Telegramu zapisal, da je zagorelo eno od skladišč v mestu. "Za zdaj vemo, da je bila v napadu ranjena ena oseba," je dodal.

Vodja vojaške uprave Lvova Maksim Kozicki je medtem sporočil, da so iz ruševin rešili dva človeka, moškega in žensko, od katerih je prvi v resnem stanju. Po nekaj urah je razglasil konec napada in se zahvalil silam zračne obrambe.

Lvov, ki leži blizu meje s Poljsko, sicer velja za eno najvarnejših mest v državi, je pa tudi že bilo tarča obstreljevanja. V letalskih napadih avgusta so bili v mestu ubiti trije ljudje.