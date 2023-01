Pri Bahmutu močno poškodovan slovenski oklepnik

Oklepnike BVP M-80A je v sklopu vojaške pomoči Ukrajini Slovenija donirala konec junija . Skupno 35 oklepnih amfibijskih vozil je prešlo v sestavo 24. motorizirane brigade ukrajinske vojske, ki je bila v poletnih in jesenskih mesecih udeležena v bojih zahodno od Dnepra v hersonski regiji. V začetku septembra so bili objavljeni posnetki oklepnikov, ki prečkajo reko Ingulec .

Oklep vozila je iz zvarjenih oklepnih aluminijastih plošč. Ob bokih, kjer je oklepnih utrpel zadetek ruskega protioklepnega orožja, je debel devet milimetrov, kar nudi zaščito le pred izstrelki iz lažjega pehotnega orožja in šrapnelov granat. Sprednji del oklepa je nekoliko debelejši, 14 milimetrov. Kot že rečeno, je prednostna naloga oklepnika prevoz pehote in ne neposredno bojevanje v prvih linijah.

Vozila M80-A so bila dolga leta spravljena in konzervirana med tanki in drugimi oklepniki v bližini Pivke, dekonzervacija pa je trajala več tednov. Slovenija je oklepnike podedovala od Jugoslovanske ljudske armade, pred približno 40 leti pa jih je izdelal Yugoimport. Posadko sestavljajo trije vojaki – voznik, strelec in poveljnik, zadnji del vozila pa je namenjen za transport oboroženega oddelka sedmih vojakov. Ima 20-milimetrski top, mitraljez in lanserje protitankovskih raket Maljutk.

Kritične razmere v Bahmutu in Soledarju

V prvih dneh januarja se je močno povečal pritisk ruskih sil na ukrajinske položaje v okolici mest Bahmut in Soledar. Ruske enote, ki jih sestavljajo redna vojska, pripadniki zračno-desantnih enot VDV, enote donetske republike in Wangerjevi plačanci, so prebile ukrajinske obrambne položaje pri Soledarju in njegovi okolici ter vstopile v središče mesta, kjer sedaj potekajo siloviti boji. Na območje so prispele tudi ukrajinske okrepitve.