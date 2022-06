'Putin je naredil zgodovinsko napako, a Rusije se ne sme ponižati'

"Mislim, in to sem mu povedal, da je naredil zgodovinsko in temeljno napako za svoje ljudi, zase in za zgodovino," je povedal Macron v petek v pogovoru za francoske regionalne medije glede ruske vojaške operacije v Ukrajini. "S tem se je osamil. Osamitev je ena stvar, a priti ven iz tega je zelo težko," je dodal.

Poudaril je, da se Rusije ne sme "ponižati", "zato da bomo lahko na dan, ko se bodo končali boji, tlakovali pot ven z diplomatskimi sredstvi".

Francoski predsednik je ob tem povedal, da ne "izključuje" obiska v Kijevu. Francija nudi Ukrajini vojaško in finančno podporo, a se Macron za razliko od več drugih evropskih voditeljev še ni odpravil tja.

Macron ohranja dialog s Putinom tudi po ruskemu napadu na Ukrajino konec februarja in zaradi tega je deležen kritik predvsem s strani vzhodnoevropskih in baltskih partnerjev.

Kot je dejal, te komunikacije ne skriva in jo vodi tudi na željo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. "Položaj v Ukrajini je zelo kočljiv, zato sem mu posvetil veliko časa in energije. Govorila sva najmanj sto ur," je povedal francoski predsednik.

Kijev je sicer danes že kritiziral Macrona zaradi izjave o ponižanju.

"Pozivi k izogibanju ponižanju Rusije lahko ponižajo samo Francijo in vsako drugo državo, ki bi pozivala k temu. Ker Rusija se sama ponižuje," je danes prek družbenih omrežij sporočil ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba. Po njegovih besedah je treba Rusijo "postaviti na svoje mesto", da bi tako "dosegli mir in rešili življenja".