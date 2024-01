Madžarska desnica: Če Ukrajina izgubi vojno, zahtevamo regijo Zakarpatje

Vodja skrajno desne madžarske stranke Naša domovina Laszlo Toroczkai je na sobotni konferenci povedal, kakšne so želje stranke v primeru, da Ukrajina izgubi. "Glede vojne v Ukrajini je naše sporočilo zelo preprosto: takojšnja prekinitev ognja, mir in rešitev s pogovori," je dejal Toroczkai v videu, objavljenem na spletni strani svoje stranke, in pozval k avtonomiji za etnične Madžare v zahodni Ukrajini.

"Če pa se ta vojna konča tako, da Ukrajina izgubi svojo državnost, mogoče je namreč tudi to, potem naj kot edina madžarska stran, ki zavzame to stališče, sporočim, da zahtevamo Zakarpatje," je dejal in za svoje besede požel aplavz. V tej zahodni ukrajinski regiji namreč živi okoli 150.000 etničnih Madžarov, poroča Reuters.