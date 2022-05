Madžarska grozi z vetom na evropski embargo ruske nafte in plina

"Jasno smo povedali, da ne bomo nikoli podprli širjenja sankcij EU na uvoz ruskih energentov," je v nedeljo dejal poslanec madžarskega parlamenta Gergely Gulyas . Evropska komisija naj bi namreč zaradi vojne v Ukrajini do konca leta predlagala popolno prepoved trgovanja z rusko nafto in plinom, do takrat pa naj bi države postopoma uvajale omejitve uvoza.

Nemški podkancler Robert Habeck je medtem potrdil, da države članice EU za zdaj še niso enotne glede naftnega embarga. Dodal je, da je Nemčija sicer pripravljena na takšen embargo in da ob tem ne bi čutila večjih posledic, a da nekatere države še niso na isti ravni ter da morajo to upoštevati in spoštovati. Sicer bi embargo tudi v Nemčiji povzročil motnje, "a smo ustvarili razmere , v katerih lahko Nemčija vzdrži".

Da se stališče Madžarske do uvedbe sankcij na področju uvoza ruske nafte in plina ni spremenilo ter da embarga ne podpirajo, je po spletu sporočil tudi tiskovni predstavnik madžarske vlade Zoltan Kovacs . Ob tem je zanikal tudi trditve nemških medijev da sta tako Madžarska kot Avstrija umaknili svoje grožnje z vetom.

Orban, ki je bil na premierski položaj znova izvoljen prejšnji mesec, je v preteklosti že dejal, da Budimpešta podpira različne ukrepe zoper Rusijo, saj da je "enotnost Unije pomembna", vendar pa je ob tem opozoril še, da širitve sankcij na naftni in plinski sektor ne podpira. "To bi ubilo Madžarsko," je dejal in dodal, da sankcije močno škodujejo tudi evropskemu gospodarstvu.

Z Rusijo so se dogovorili, da bodo nafto in plin plačevali v rubljih. To zahtevo je Rusija uvedla kot odgovor na sankcije Zahoda. Rusija je sicer prejšnji teden že prekinila dobavo plina Poljski in Bolgariji.